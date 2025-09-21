Culesul strugurilor e prilej de sărbătoare în comuna Tupilați, Neamț. Violonistul Costel Tudorache a acompaniat sătenii

Stiri Diverse
21-09-2025 | 08:48
×
Codul embed a fost copiat

În comuna Tupilați din județul Neamț, culesul strugurilor a fost prilej de sărbătoare. Îmbrăcate în straie populare, fetele și flăcăii satului s-au strâns de dimineață să adune rodul muncii de peste an.

autor
Daniel Moldovan

După ce au curs primele picături de must, gospodarii s-au prins în horă.

Sărbătoare cu muzică și tradiție

Așa cum spune tradiția în Tupilați, tinerii au cules via însoțiți de soarele de septembrie și de acordurile violonistului Costel Tudorache.

Costel Tudorache, violonist: „Merge munca pe muzică merge foarte, foarte bine."

Localnicii au fost încântați de recolta bogată și de entuziasmul tinerilor:

Citește și
struguri franta
Situație nemaiîntâlnită în ultimele decenii în Franța. Ploile și grindina au distrus mare parte din producția de struguri

A fost un an foarte bun, a fost ploaie de la Dumnezeu, iar recolta este bună și bogată."(...)

Este o zi foarte frumoasă, tinerii sunt dornici să vină la cules de vie. Ne pare bine că păstrăm tradiția."

Ronică Leonte, administratorul căminului cultural: „Păstrăm tradiția, am venit cu un grup de tineri la culesul strugurilor, să facem un must dulce și după care un vin savuros."

După ce fetele au strâns strugurii, băieții i-au zdrobit la teasc.

Tânăr: Dau la teasc, zdrobesc ca să iasă mustul dulce."

Sărbătoarea a fost completă, cu must proaspăt, plăcinte moldovenești și o horă încinsă în jurul teascului.

Sursa: Pro TV

Etichete: neamț, must, violonist,

Dată publicare: 21-09-2025 08:02

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Cinci deserturi pe care le poți pregăti cu struguri. Cum pregătești o prăjitură de struguri pufoasă
Stiri Diverse
Cinci deserturi pe care le poți pregăti cu struguri. Cum pregătești o prăjitură de struguri pufoasă

Strugurii, fructele vedetă ale toamnei, nu sunt doar delicioși de mâncat proaspeți, ci și extrem de versatili în bucătărie.

 

Situație nemaiîntâlnită în ultimele decenii în Franța. Ploile și grindina au distrus mare parte din producția de struguri
Stiri externe
Situație nemaiîntâlnită în ultimele decenii în Franța. Ploile și grindina au distrus mare parte din producția de struguri

Producătorii de vin de renume din Franța dau piept cu o situație nemaiîntâlnită în ultimele decenii.  

Struguri - beneficii și contraindicații pentru sănătate. Sunt sau nu recomandați în dieta unui pacient cu diabet
Stiri Diverse
Struguri - beneficii și contraindicații pentru sănătate. Sunt sau nu recomandați în dieta unui pacient cu diabet

Strugurii nu sunt doar delicioși, ci vin la pachet cu o mulțime de avantaje pentu sănătate.

Compot de struguri – cele mai bune rețete de pregătit pentru iarnă. Cum se face compotul fără zahăr
Stiri Diverse
Compot de struguri – cele mai bune rețete de pregătit pentru iarnă. Cum se face compotul fără zahăr

Strugurii sunt fructe delicioase și sănătoase care nu ar trebui să lipsească din alimentația noastră.

Dulceață de struguri - rețete delicioase pe care să le faci toamna asta
Stiri Diverse
Dulceață de struguri - rețete delicioase pe care să le faci toamna asta

Dulceața de struguri nu lipsește din cămara unei gospodine. Toamna aduce cu sine o abundență de struguri, iar transformarea acestora în dulceață este o modalitate excelentă de a te bucura de un desert aromat tot anul.

Recomandări
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Stiri actuale
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal
Stiri externe
Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal

Statul român a încasat despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate, la începutul acestui an, dintr-un muzeu din Olanda.

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Stiri actuale
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Septembrie 2025

29:47

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28