Culesul strugurilor e prilej de sărbătoare în comuna Tupilați, Neamț. Violonistul Costel Tudorache a acompaniat sătenii

În comuna Tupilați din județul Neamț, culesul strugurilor a fost prilej de sărbătoare. Îmbrăcate în straie populare, fetele și flăcăii satului s-au strâns de dimineață să adune rodul muncii de peste an.

După ce au curs primele picături de must, gospodarii s-au prins în horă.

Sărbătoare cu muzică și tradiție

Așa cum spune tradiția în Tupilați, tinerii au cules via însoțiți de soarele de septembrie și de acordurile violonistului Costel Tudorache.

Costel Tudorache, violonist: „Merge munca pe muzică merge foarte, foarte bine."

Localnicii au fost încântați de recolta bogată și de entuziasmul tinerilor:

„A fost un an foarte bun, a fost ploaie de la Dumnezeu, iar recolta este bună și bogată."(...)

„Este o zi foarte frumoasă, tinerii sunt dornici să vină la cules de vie. Ne pare bine că păstrăm tradiția."

Ronică Leonte, administratorul căminului cultural: „Păstrăm tradiția, am venit cu un grup de tineri la culesul strugurilor, să facem un must dulce și după care un vin savuros."

După ce fetele au strâns strugurii, băieții i-au zdrobit la teasc.

Tânăr: „Dau la teasc, zdrobesc ca să iasă mustul dulce."

Sărbătoarea a fost completă, cu must proaspăt, plăcinte moldovenești și o horă încinsă în jurul teascului.

