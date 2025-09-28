Zeci de vaci Black Angus, furate de pe un câmp din Neamț. Prețul unui astfel de exemplar este uriaș

Poliţia din judeţul Neamţ a deschis o anchetă după ce peste 20 de vaci din rasa Black Angus au fost furate, sâmbătă, de pe un câmp din comuna Borleşti. Potrivit site-urilor de specialitate, o singură vacă Black Angus poate costa și peste 10.000 de euro.

Pe o pagină de Facebook prezentată ca fiind administrată de reprezentanţii primăriei comunei, persoanele care pot furniza date cu privire la furt sunt rugate să ajute, fiind promisă şi recompensă.

Potrivit datelor distribuite în spaţiul public, furtul a avut loc în cursul zilei de sâmbătă, 27 septembrie.

„Astăzi 27 septembrie, s-a constatat că au dispărut 22 de vaci din rasa Black Angus din islazul Flutur (zona Dealu Mare, drumul sondei spre hotarul cu comuna Tazlău), proprietatea firmei de specialitate Hunting Fun. Cei care pot oferi informaţii concrete despre animale, persoanele implicate sau direcţia în care au fost duse sunt rugaţi să contacteze de urgenţă proprietarii”, este anunţul postat pe pagina de Facebook Primăria Borleşti.

A treia cea mai scumpă rasă de vaci din lume

Sursa citată precizează că se oferă recompensă celor care pot oferi date care să ducă la prinderea hoţilor.

Potrivit site-urilor de specialitate, un o singură vacă Black Angus poate costa și peste 10.000 de euro, ceea ce o face a treia cea mai scumpă rasă din lume. În România, un kilogram de carne Black Angus costă peste 300 de lei.

Poliţia a confirmat furtul. „La data 27 septembrie a.c., ora 19.40, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Borleşti au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că i-au fost sustrase 22 de bovine de pe o păşune din localitatea Borleşti. În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt”, au transmis, duminică, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ.

