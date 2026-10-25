După ce marfa a fost aranjată pe tarabe, s-a dat startul cumpărăturilor. Producătorii au la ofertă murături, brânzeturi și cărnuri preparate pe-ndelete.

Producător: „Avem oaie coaptă. Am pus-o la baiţ 4-5 zile, fragedă şi jambon evident.”

Producător: „Brânză feta maturată, fabricată în luna februarie anul acesta la o mică făbricuţă.”

Producător: „Avem produse făcute la noi aici pe deal în zonă. Am adus de la miere de salcâm, o polifloră făcută sus la peste 1200 de metri, o fâneaţă, tei, polen, propolis cu nucă, cu migdale cu ghimbir.”

Animale drăgălașe i-au încântat pe copii. Au călărit ponei, au hrănit iepuri și lame.

De la meşterii populari, vizitatorii au putut cumpăra șosete din lână, căciuli și ilice împletite.

Răzvan Dan, organizator: „Este un festival dedicat producătorilor locali de pe Valea Trotuşului. Este o ocazie specială să oferim un discount, practic Black Friday-ul producătorilor, vând toate preparatele pe care ei le produc la prețuri cu minimum 20% reduse.”

Organizatorii speră ca festivalul, care se ține pentru al doilea an la rând, să devină tradiţie.