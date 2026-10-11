Printre tarabe sunt organizate și evenimentele culturale. Duminică, 11 octombrie, copiii au urmărit spectacole de teatru cu marionete, iar cei mari s-au bucurat de un festival cu preparate tradiționale, must proaspăt și muzică, numit printr-un simpatic joc de cuvinte Octo-bor!

Printre tarabele din Obor, poveștile au prins viață, iar marionetele au fost în centrul atenției. Teatrul Țăndărică a adus spectacolele mai aproape de public, într-un spațiu neconvențional, iar cei mici au putut să descopere magia teatrului chiar în mijlocul pieței.

Teatrul Țăndărică continuă turneul în piața Obor și în următoarele 2 weekend-uri, prin proiectul Târgoveții de povești.

Călin Mocanu, manager la teatrul Țăndărică: Asta înseamnă Țăndărică mișcare, asta înseamnă noi care venim peste tot. Vom fi la legume, la tarabe, în interiorul pieței, exact lângă oamenii care vor vinde și o să se vadă popușeria și animația acolo.

Iar dacă cei mici au avut parte de istorioare cu haz, cei mari au avut de ce să se oprească și la tarabele cu bunătăți. La OctObor Fest, mirosul de mici și pastramă s-a amestecat cu cel al verzei care fierbea molcom în ceaun.

Cozi mari au fost și la mustul proaspăt și parfumat, stors din struguri culeși chiar cu o zi înainte. Un litru costă 12 lei.

Și pentru mulți clienți nu există drum la Obor fără mici.

Cosmina Ene, PR la Piața Obor: Piața este plină pentru toate gospodinele, murături și tot ce vă doriți. Este deja un punct de atracție pentru toți turiștii, chiar avem foarte mulți străini, este în continuă dezvoltare.

Organizatorii spun că se gândesc la noi proiecte care să atraga oamenii în „Oborul cu bunătăți și povești”.