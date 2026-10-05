Au fost preparate pentru toate gusturile. De la carnea care a sfârâit în ceaune, până la păstrăvul afumat în cetină de brad.

Focul a ars sub ceaune încă de dimineață, iar mesele s-au umplut cu carne, legume și tot felul de bunătăți.

Aromele i-au făcut pe oameni să se oprească și să descopere gusturile locului.

Ștefan Călin: „E o idee bună că promovează produsele de la ţară. Cred că am vreo 40 de ani de când trec prin zona asta”.

Marius Simion Pop, fost concurent Masterchef: „Pe mine mă bucură că se organizează astfel de evenimente în care oamenii au ocazia să promoveze reţetele tradiţionale, reţetele cu care am crescut cu toţii”.

Tradiția nu a fost însă doar în farfurie. Meșterii populari și-au adus costumele, obiectele lucrate manual și instrumentele care defineau, odinioară, viața la sat.

Alina Lăzăruţ meşter popular: „Îndrăgesc foarte mult tradiţia şi cos cu drag tot ce ţine de lucru făcut manual. Aici vă prezint o cămaşă autentică din zona Neamţului cu model floral. Este foarte încărcată şi are culori bogate”.

Ziua s-a încheiat cu dansuri populare.