Gazda este Selly, care se află alături de noi în studio și ne spune mai multe despre această producție. În plus, aflăm noutăți legate de NIBIRU și „Beach, Please”.

Selly: Deci am luat cinci echipe, cu doi influenceri fiecare și i-am pus în toată zona aceea cu Roșia Montană, foarte, foarte interesantă emisiunea și tot ce a ieșit. Au fost și certuri, s-au legat și prietenii. Da, e un deliciu pentru spectatori. În fiecare episod pleci din punctul A împreună cu celelalte echipe și trebuie să ajungi în ultimul punct, în punctul Z, ca să ajungi acolo ai tot felul de probe pe care trebuie să le faci pe traseu. Există tot felul de mecanici în care cei care sunt pe primul loc decid să trimită o altă echipă la o cazare mult mai tradițională, să îi spun așa, fără apă caldă, fără curent, și ei poate să stea la o cazare mai luxoasă. Și este practic o emisiune de tip cursă, în care pe mai multe zile trebuie să treci prin tot felul de probe și este premiat ce care ajunge primul la linia de finiș. Imagini wow!

Selly: Sunt în total 10 episoade. Primele două sunt deja pe Voyo și în fiecare săptămână apar încă două episoade din acest format. Cea mai frumoasă parte a formatului acesta e că arată niște regiuni ale României pe care poate mulți tineri nu au apucat să recunoască. Am fost în toată zona cu Roșia Montană, am fost și la Deva, la Sarmizegetusa Regia, am fost într-o fostă mină de acolo, din zonă și multe alte locuri, chiar superbe, pe care țara noastră le are.

Ce aduce nou Nibiru 2027

Selly: Acum, cu Nibirul, noi ne propunem până anul viitor să atragem 150.000 de turiști străini în România și probabil că în continuare Bulgaria va fi locul 1 la turiști străini. Ne bucură enorm faptul că, după atâția ani în care noi am fost la bulgari în vacanțe, mai vin și ei să-și facă vacanțe. Noi vrem să facem un întreg turneu în mai multe țări, în care să promovăm România, să promovăm ce facem noi aici, pe litoral, în alte țări. Și am zis: hai să începem cu Bulgaria, că sunt primii. Și m-am dus în Bulgaria și am zis: hai să ne întâlnim în față la Universitatea din Sofia, o să dau și niște bilete gratuite s-au strâns 500 de oameni. A venit poliția, a fost o nebunie.

Ce ți- au transmis? De ce le place atât de mult la noi?

Selly: Pentru că nu mai găsesc ce artiști aducem noi la „Beach, Please!” nicăieri în Europa, nici în Marea Britanie, nici în alte părți, toți acești artiști la un loc și pentru ei e foarte ușor să ajungă aici. Vin cu mașina, foarte mulți dintre ei se grupează, există și zbor la Otopeni, ar fi bine să fie chiar și mai multe zboruri și ar fi ideal să existe și un zbor direct la Mihail Kogărniceanu.

Ce țări mai urmează în turneu.

Selly: Ungaria, pentru că Ungaria e locul doi, după Bulgaria, Regatul Unit, unde încercăm săptămâna viitoare să ajungem, dar și Germania, Spania, Italia. Deci top trei sunt: Bulgaria, Ungaria, Regatul Unit, după care vine Germania, ca a 4-a țară. În total, sunt zeci de mii de oameni care au venit, anul trecut doar am avut 30.000 de turiști străin la „Beach, Please!”, la Nibiru au fost cam la 100.000 de turiști străini, la Beach Please vin din toate colțurile lumii, au venit și din Beijing, au venit și din India, de peste tot.

Interviul integral poate fi urmărit în video-ul atașat.