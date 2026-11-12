Curtea de Apel București, unde dosarul a fost strămutat la cererea sa, i-a admis contestația în anulare și rejudecă joi, 12 noiembrie, apelul declarat de procurorul DIICOT, scrie news.ro.

Ședința a fost stabilită pentru ora 16:00, iar la termenul de joi rapperul ar urma să fie prezent prin videoconferință. În 3 noiembrie, magistrații bucureșteni au desființat decizia Curții de Apel Constanța și au anulat mandatul de executare a pedepsei, emis de Tribunalul Constanța.

Dosarul Wiz Khalifa, mutat la Curtea de Apel București

La mijlocul lunii septembrie, rapperul american Thomaz Cameron Jibril, cunoscut drept Wiz Khalifa, condamnat la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat o țigară cu cannabis pe scena festivalului „Beach, Please!”, din Costinești, a cerut strămutarea dosarului privind contestația în anulare de la Curtea de Apel Constanța la o altă instanță din țară. Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât ca dosarul să fie judecat de Curtea de Apel București, decizia magistraților fiind definitivă.

Wiz Khalifa depusese la Curtea de Apel Constanța o contestație în anulare împotriva deciziei de condamnare la nouă luni de închisoare cu executare.

Marți, 3 noiembrie, Curtea de Apel București i-a admis contestația în anulare și a desființat decizia penală a Curții de Apel Constanța, din 18 decembrie 2025. De asemenea, magistrații au anulat mandatul de executare a pedepsei închisorii, emis de Tribunalul Constanța.

„Admite contestația în anulare formulată de contestatorul - condamnat H.C.J., împotriva deciziei penale nr. 1222/P din 18.12.2025 pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul penal nr. 7777/118/2024. Desființează decizia penală nr. 1222/P din 18.12.2025 pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul nr. 7777/118/2024. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 269/18.12.2025 emis de Tribunalul Constanța”, se arăta în soluția pe scurt a instanței, din 3 noiembrie.

Magistrații Curții de Apel București au acordat atunci termen la data de 12 noiembrie, pentru rejudecarea apelului declarat de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Potrivit instanței de judecată, pentru data respectivă este anunțat avocatul ales al inculpatului și s-au făcut demersuri pentru a se asigura prezența inculpatului prin videoconferință.

Wiz Khalifa a fost condamnat la nouă luni de închisoare

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, la sfârșitul anului trecut, de Curtea de Apel Constanța, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, după ce a fumat, în 2024, o țigară cu cannabis pe scena festivalului „Beach, Please!”, de la Costinești.

În primăvara anului trecut, Tribunalul Constanța hotărâse ca Wiz Khalifa să fie condamnat la pedeapsa amenzii penale în valoare de 3.600 de lei, dar decizia a fost atacată de procurorii DIICOT la Curtea de Apel Constanța.

Wiz Khalifa a fost trimis în judecată în octombrie 2024, pentru deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

„Din materialul probator administrat a rezultat că, la data de 13.07.2024, în jurul orei 23:55, în timp ce se afla în incinta spațiului de desfășurare a festivalului de muzică din Costinești, a deținut, în vederea consumului propriu, fără drept, cantitatea de 18,53 grame cannabis și o țigaretă care conținea cannabis”, afirmau procurorii.