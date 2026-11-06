Fostul premier a apărat și măsurile dure adoptate în timpul mandatului său, criticând PSD pentru că vorbește despre „greaua moștenire”, dar nu a anulat taxele pe care le-a contestat cât timp se afla în Opoziție.

În cadrul podcastului Controverse, realizat de Spotmedia.ro, liderul PNL a criticat și modul în care partidele politice își asumă responsabilitatea guvernării, afirmând că promisiunile electorale nerealiste și nerespectarea înțelegerilor dintre formațiuni au contribuit la scăderea încrederii populației în clasa politică.

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