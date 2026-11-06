După o primă zi de tăcere, Donald Trump a reacționat printr-un ordin executiv, care interzice viitoare modificări ale Biroului Oval, pentru a-și proteja moștenirea.

Între timp, bursa americană a înregistrat scăderi puternice, pe fondul temerilor investitorilor.

Corespondent Pro TV, de la Washington: „Valul albastru, „Tsunami”, adică un cutremur, catastrofă, cam în acest fel a fost caracterizat eșecul răsunator al republicanilor în aceste alegeri. Evident că acum toată lumea se întreaba cum vor fi următorii doi ani în această configurație politică și, cel puțin în acest moment, la nivel declarativ, pare că va fi un război total.”

Conflictul pare să fi izbucnit deja, în mijlocul republicanilor. Au început să apară tabere, care caută țapi ispășitori pentru dezastrul de la urne.

Senator Ted Cruz, Texas: „După numărarea tuturor voturilor, am văzut că problema nu a fost prezența la urne. Alegătorii noștri, republicani, libertarieni și independenți, au venit la vot și au respins candidații noștri”.

Gov. Ron DeSantis, Florida: „I-am criticat pe unii dintre congresmenii republicani și pe candidații pentru Senat care au mers prin țară și au încercat să dea vina pe Biden pentru prețurile mari la benzină”.

Mulți critică lipsa măsurilor pentru reducerea costului vieții. Alții susțin poziția vicepreședintelui JD Vance și pun scumpirile pe seama războiului din Iran, declanșat de administrația Trump.

În acest context, atenția se îndreaptă în special asupra secretarului Apărării, Pete Hegseth.

David Urban, Strategist republican: „Cineva va trebui să răspundă pentru asta. Și bănuiesc că secretarul Apărării va fi cel tras la răspundere, pentru că vor căuta un vinovat, iar el va rămâne să suporte consecințele”.

Sen. Thom Tillis, North Carolina: „Hegseth pur și simplu nu este omul potrivit pentru această funcție.”

Până acum, președintele Trump i-a luat apărarea lui Hegseth. Încurajat de sprijinul președintelui, secretarul apărării a susținut un discurs sfidător pe treptele Pentagonului.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării: „Un congresmen înfrânt și nemulțumit, împreună cu aliații săi democrați, a depus și articole de destituire împotriva mea, fără nicio bază reală. Exact cum au încercat de două ori, în cazul președintelui Trump”.

Sunt și republicani care laudă administrația Trump.

Rep. Chris Smith: „Nu cred că sunt mulți cei care înțeleg lucrurile bune care au fost făcute”.

Foștii lor votanți nu sunt, însă, de acord. Într-o comunitate latino din Pennsylvania, mulți dintre cei care l-au ales pe Trump, în 2024, au trecut marți de partea democraților.

Lou Jimenez, lider al uniunii care l-a susținut pe Bob Brooks, reprezentat Democrat: „Mulți oameni s-au săturat de ceea ce se întâmplă în guvern. Se confruntă cu inflația, probleme în sistemul de sănătate și probleme legate de imigrație. Oamenii s-au săturat de promisiunile goale ale celor aleși și vor o schimbare de direcție”.

Mulți au crezut, în urmă cu doi ani, că au găsit un aliat în Donald Trump.

Elton Reid, votant latino: „Faptul că președintele Trump a considerat că poate conduce ca un dictator... Am impresia că încearcă să provoace un al Treilea Război Mondial, cu tot ce se întâmplă cu Venezuela, Groenlanda și Islanda. Iar acum este și scandalul dosarelor Epstein. Așa că spun: să plece de la conducere!”

Corespondent Pro TV, Washington: „După înregistrarea acestor rezultate spectaculoase în alegerile de la jumatătea mandatului, piețele financiare nu au rămas fără consecințe, în doar o oră, de pildă, pe bursa americană s-au evaporat peste 2 trilioane de dolari, ceea ce ar putea însemna că miliardarii au început să-și vândă masiv acțiunile de teamă a ce va urma.”

Indicele Nasdaq a scăzut cu peste 5% și a intrat în zona de corecție. Indicele S&P 500 a coborât cu aproximativ 4%, iar Dow Jones a pierdut, la un moment dat, peste 1.000 de puncte.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de companiile producătoare de cipuri și cele implicate în dezvoltarea centrelor de date. După victoria democraților la alegerile intermediare, investitorii se tem că un control mai strict asupra inteligenței artificiale ar putea încetini investițiile care au susținut creșterea recentă a burselor.