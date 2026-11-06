Trump nu a dezvăluit subiectele discutate, dar a afirmat că viitoarea înțelegere ar putea depăși cadrul conflictului ruso-ucrainean și ar putea implica întreaga Europă. „Va fi un acord important și va implica mai mult decât Ucraina. Aș putea spune chiar că ar putea implica întreaga Europă”, a declarat liderul american, scrie Reuters.

O delegație a SUA urmează să medieze negocieri între reprezentanții Rusiei și Ucrainei, programate la Abu Dhabi, în perioada 10-11 noiembrie.

Melania Trump a reunit reprezentanții Rusiei și Ucrainei

Întâlnirea dintre Trump și emisarul rus a avut loc după un eveniment organizat la Casa Albă de Melania Trump, la care au participat reprezentanți ai Moscovei și Kievului. Discuțiile au marcat armistițiul temporar de șase zile din orașul ucrainean Oleshky, negociat cu implicarea primei doamne americane pentru evacuarea civililor. Acordul a expirat duminică.

Melania Trump a declarat că a fost implicată în toate etapele pregătirii armistițiului și a cerut continuarea eforturilor pentru pace. Cele două delegații i-au oferit cadouri, iar prima doamnă le-a înmânat scrisori adresate lui Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

În paralel, reprezentanți americani, ucraineni și ai NATO au discutat la Bruxelles despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și viitorul arhitecturii de securitate europene. Printre propuneri se numără consultări permanente, comunicare în situații de criză și măsuri pentru reducerea riscului de escaladare.

Victoria democraților în Congres ar putea influența politica față de Rusia

Contactul dintre oficialii americani și ruși are loc după victoria democraților în alegerile intermediare, în urma căreia aceștia au preluat controlul Congresului.

Noua majoritate, care își începe mandatul în ianuarie, este așteptată să susțină mai mult ajutor pentru Ucraina și să conteste unele decizii ale lui Trump privind Rusia, inclusiv acordul pentru motorină și relaxarea anumitor sancțiuni impuse Moscovei.

Între timp, Kremlinul speră că președintele american își va continua eforturile de mediere. Moscova a anunțat și pregătiri pentru o posibilă întâlnire între Putin, Trump și liderul chinez Xi Jinping, în marja summitului APEC din această lună, organizat în orașul Shenzhen.