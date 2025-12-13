BEI își extinde finanțarea pentru apărare și tehnologie: 4,5 miliarde de euro alocate în 2026

13-12-2025 | 12:18
Banca Europeană de Investiţii va majora anul viitor finanţarea proiectelor din domeniul apărării până la 4,5 miliarde de euro, faţă de 3,5 miliarde de euro în 2025, nivel care ar putea fi revizuit în sus în cazul unei cereri mai ridicate.

Mihai Niculescu

Anunţul a fost făcut vineri de preşedinta instituţiei, Nadia Calvino, într-o declaraţie acordată Reuters, transmite Agerpres.

Potrivit acesteia, majorarea este fundamentată pe proiectele aflate deja în pregătire şi a fost discutată în marja reuniunii miniştrilor de Finanţe din Uniunea Europeană, desfăşurată la Bruxelles.

„Ne concentrăm în special pe mobilitatea militară şi infrastructurile critice, frontiera din Est şi sistemele anti-drone. Vom avea la dispoziţie cel puţin 4,5 miliarde de euro, suma reflectând actualele proiecte la care lucrăm. Mai multe comenzi ar putea veni şi anul viitor. În fiecare an am avut un proces de revizuire pentru a ne ajusta sumele dacă va fi necesar”, a declarat Calvino pentru Reuters.

Fondurile destinate apărării vor fi alocate din plafonul total de creditare estimat pentru 2026, de aproximativ 100 de miliarde de euro, acelaşi nivel ca în acest an. Peste jumătate din împrumuturile programate pentru anul viitor vor fi direcţionate către proiecte care contribuie la combaterea schimbărilor climatice.

Programul TechEU, pentru finanțarea companiilor tehnologice revoluționare

În paralel, instituţia va continua să finanţeze companiile tehnologice prin programul TechEU, care vizează investiţii de 70 de miliarde de euro în următorii trei ani. Obiectivul este consolidarea capacităţii Europei de a concura cu China şi Statele Unite ale Americii în domeniul tehnologiilor curate şi digitale, prin sprijinirea start-up-urilor şi a firmelor aflate în expansiune.

Calvino a precizat că programul dedicat companiilor tehnologice inovatoare a generat deja nouă firme cu evaluări de peste un miliard de euro, aşa-numiţii „unicorni”.

Deocamdată, doar şase state membre UE au contribuit cu fonduri suplimentare la „Iniţiativa campionilor europeni din domeniul tehnologiei”, însă interesul guvernelor este în creştere. În acest context, BEI pregăteşte lansarea unei a doua etape a iniţiativei în 2026.

Pentru perioada următoare, banca intenţionează să se concentreze pe domenii precum capacităţile de calcul intensiv, inteligenţa artificială, infrastructura digitală, materiile prime critice, industriile verzi, sănătatea, securitatea şi apărarea, robotica şi materialele avansate. Scopul declarat este menţinerea în Europa a companiilor tehnologice care îşi încep activitatea pe continent şi sprijinirea transformării acestora în jucători globali.

Sursa: Pro TV

Etichete: aparare, tehnologie, BEI,

Dată publicare: 13-12-2025 12:14

