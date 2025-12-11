Șeful NATO îi pune în gardă pe aliați: „Noi suntem următoarea țintă a Rusiei”. Ce asigurări a dat recent Kremlinul

11-12-2025 | 16:34
Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților să eforturile de apărare pentru a preveni un război declanșat de Rusia, care ar putea fi „de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri”.

În timpul unui discurs la Berlin, Mark Rutte a declarat că prea mulți dintre aliații NATO nu simt urgența amenințării reprezentate de Rusia în Europa și că trebuie să crească rapid cheltuielile și producția în domeniul apărării pentru a preveni un război de amploarea celui trăit de generațiile trecute.

„Noi suntem următoarea țintă a Rusiei. Mă tem că prea mulți sunt liniștiți și îngăduitori. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este așa. Acum este momentul să acționăm”, a spus Rutte.

„Conflictul este la ușa noastră. Rusia a readus războiul în Europa. Și trebuie să fim pregătiți”, a adăugat el.

Rusia ar putea fi gata să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani, a spus Rutte, notează Reuters.

Kremlinul dă asigurări: „Vladimir Putin nu vrea să atace NATO”

În urmă cu câteva zile, Kremlinul a dat asigurări că afirmaţiile europene conform cărora Vladimir Putin ar vrea să restabilească Uniunea Sovietică sunt greşite, iar acuzaţiile că preşedintele rus intenţionează să invadeze un stat membru al NATO sunt o "prostie totală".

Putin, care s-a născut în Uniunea Sovietică, a afirmat în 2005 că prăbuşirea URSS a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX, deoarece zeci de milioane de ruşi erau sărăciţi, iar Rusia însăşi se confrunta cu ameninţarea dezintegrării, relatează Reuters.

Oponenţii spun că Rusia lui Putin se degradează într-un amestec puternic de absurditate şi represiune, comparabil cu epoca Leonid Brejnev din Uniunea Sovietică. Lideri occidentali susţin că Putin, dacă va câştiga în Ucraina, va ataca într-o zi NATO.

Putin a negat în repetate rânduri că are vreun plan de a ataca NATO şi a spus că un astfel de pas ar fi o prostie pentru Rusia, având în vedere superioritatea militară convenţională a Alianţei Nord-Atlantice asupra Moscovei.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Putin doreşte să readucă "vechea Uniune Sovietică" şi că Europa trebuie să se apere împotriva a ceea ce el a numit a fi intenţii clare ale Rusiei, stabilite în doctrinele statului rus, de a ataca NATO.

"Acest lucru nu este adevărat", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca răspuns la o întrebare despre despre remarcile lui Merz. "Vladimir Putin nu vrea să restaureze URSS, pentru că este imposibil, şi el însuşi a spus acest lucru în repetate rânduri", a adăugat el.

"A vorbi despre asta nu este o dovadă de respect faţă de partenerii noştri", a spus Peskov. "Se pare că domnul Merz nu ştie acest lucru", a adăugat el.

"Cât despre pregătirea unui atac asupra NATO, aceasta este o prostie totală", a mai afirmat Peskov.

Sursa: Reuters, Agerpres

