Un soldat britanic a murit în Ucraina după ce a fost rănit într-un „accident” care a avut loc „departe de linia frontului”

Un soldat britanic a fost ucis marţi în Ucraina într-un "accident" care a avut loc "departe de linia frontului", în timp ce observa forţele ucrainene care testau noi echipamente de apărare, a anunţat ministrul britanic al Apărării.

Este primul membru al forţelor armate britanice ucis în Ucraina de la începutul invaziei ruseşti din februarie 2022, a confirmat ministerul, care nu a furnizat alte informaţii despre soldat, informează AFP şi Reuters.

Prim-ministrul Keir Starmer a difuzat o declaraţie prin care prezintă "sincere condoleanţe" familiei soldatului căzut.

Regatul Unit a recunoscut anterior că un "număr mic" de trupe britanice sunt staţionate în Ucraina pentru a asigura securitatea diplomaţilor săi şi sprijinul armatei ucrainene.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













