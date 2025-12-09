India negociază parteneriate militare cu Rusia, în ciuda presiunilor occidentale. Companiile evaluează riscuri și beneficii

Stiri externe
09-12-2025 | 20:51
Sanjeev Kumar and vladimir putin
AFP

Cel puţin şase directori ai unor mari companii indiene de apărare, inclusiv Adani Defence şi Bharat Forge, au participat în acest an la întâlniri confidenţiale în Rusia pentru a discuta potenţiale parteneriate şi proiecte comune.

autor
Sabrina Saghin

Întâlnirile, care nu au fost dezvăluite anterior, au avut loc în timpul primei vizite la Moscova a liderilor industriei indiene de apărare de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Vizita a avut loc pe 29–30 octombrie, ca parte a unei delegaţii conduse de secretarul pentru producţie de apărare al Indiei, Sanjeev Kumar, şi a pregătit terenul pentru vizita preşedintelui Vladimir Putin în India din 4–5 decembrie.

Discuțiile s-au concentrat pe producție militară

Discuţiile s-au concentrat pe posibile linii de producţie în India pentru piese destinate avioanelor ruseşti MiG-29, sistemelor de apărare aeriană şi altor echipamente militare de origine rusă, precum şi pe o propunere a Moscovei de a construi facilităţi de producţie în India, cu scopul ca o parte dintre echipamente să fie exportate ulterior în Rusia.

Orice colaborare nouă cu Rusia riscă însă să complice eforturile Indiei de a atrage transfer tehnologic din Occident, în contextul în care ţările occidentale au avertizat că legăturile strânse ale Indiei cu Moscova şi ponderea mare a echipamentelor ruseşti din dotarea armatei indiene — aproximativ 36% — reprezintă un obstacol major.

india casatorie
O tânără din India s-a „căsătorit” simbolic cu iubitul ucis de familia ei, care se opunea relației: „Dragostea a învins”

Companiile indiene privesc cu prudență

Potrivit surselor, la Moscova au fost prezenţi reprezentanţi ai conglomeratelor Tata Sons, Larsen & Toubro, precum şi ai unor companii de stat şi startup-uri specializate în drone şi inteligenţă artificială cu aplicaţii militare. Bharat Forge ar fi explorat dezvoltarea de componente pentru tancuri şi aeronave ruseşti, iar Adani Defence ar fi fost reprezentată de CEO-ul său, Ashish Rajvanshi — afirmaţii negate public de ambele companii.

În urma discuţiilor la nivel înalt dintre Putin şi Modi, cele două state au anunţat că îşi vor „reorienta” parteneriatul către cercetare comună, co-dezvoltare şi co-producţie de tehnologii militare avansate, în sprijinul obiectivului Indiei de a-şi consolida autonomia în domeniul apărării.

Totuşi, companiile indiene privesc cu prudenţă extinderea cooperării cu Rusia. Riscul de sancţiuni secundare, mai ales după ce, în 2024, un export indirect de obuze indiene a declanşat o reacţie diplomatică dură a Moscovei, rămâne un obstacol major.

Un oficial indian a declarat că, în timp ce guvernul poate oferi protecţie diplomatică limitată, firmele trebuie să îşi asume singure riscurile politice şi financiare ale unor noi parteneriate.

Potrivit experţilor din industrie, în pofida presiunilor occidentale, India încearcă să echilibreze relaţiile cu Rusia fără a periclita ambiţia premierului Narendra Modi de a transforma ţara într-un hub global de producţie militară.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, india,

Dată publicare: 09-12-2025 20:51

