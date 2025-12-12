Rusia acuză România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina
Şeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, a acuzat România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina, relatează vineri TASS.
Rtişcev a susţinut că fostul şef al administraţiei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, ar fi avut un rol special în acest proces.
Iermak a fost direct responsabil de aspectele organizatorice, logistice şi financiare ale livrărilor de combustibil nuclear uzat către Ucraina, fără a notifica Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) şi alte organizaţii relevante, a pretins Rtişcev, fără a prezenta dovezi.
Tot fără a prezenta dovezi, oficialul rus a susţinut că rutele de livrare treceau prin Polonia şi România. Acest lucru creează riscul ca aşa-numita "bombă murdară" să fie fabricată şi utilizată într-o "operaţiune sub steag fals", a mai spus Rtişcev, citat de agenţia de presă rusă.
O aşa-numită "bombă murdară", adică o bombă convenţională obişnuită, dar în care să fie adăugate materiale radioactive, nu are caracteristicile unei arme nucleare, însă ea poate contamina radioactiv.