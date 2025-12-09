Nicuşor Dan s-a întâlnit cu reprezentanți ai companiilor franceze din industria de apărare și tehnologiile emergente

09-12-2025 | 23:22
nicusor dan fabrica Thales
Facebook/Nicusor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi, că a discutat în Franţa cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente, cărora le-a transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător.

”Am avut în Franţa o întâlnire cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente. Le-am transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător. Ne dorim parteneri care aduc producţie, tehnologie, locuri de muncă şi capacităţi de export în ţara noastră”, a scris, marţi seară, preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

Potrivit acestuia, multe companii franceze au deja planuri avansate de cooperare şi investiţii alături de firme româneşti.

”În domeniul tehnologiilor emergente, inteligenţă artificială şi securitate cibernetică, Franţa este lider european, iar colaborarea cu industria IT din România are deja rădăcini solide. Doar prin investiţii comune putem recupera decalajele Europei în aceste sectoare strategice”, a mai transmis şeful statului.

Acesta anunţă că a vizitat fabrica Thales de la Limours, cel mai mare centru de producţie de radare din Europa, un hub tehnologic de vârf.

Nicusor Dan
Nicușor Dan, despre apropierea AUR de narativele pro-ruse. „Vom avea nişte reaşezări ale opiniilor”

”Ne dorim ca tot mai multe tehnologii şi echipamente de ultimă generaţie să fie produse în România, iar parteneriatul cu Thales este esenţial în această direcţie. Compania este deja un investitor important, cu colaborări solide în industria noastră de apărare”, a scris Nicuşor Dan.

Şeful statului a adăugat că ”România are ingineri talentaţi care pot contribui la dezvoltarea acestor tehnologii, iar o parte dintre ele va întări direct securitatea noastră naţională”.

Nicuşor Dan a făcut, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa.

Sursa: News.ro

