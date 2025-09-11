Un camion cu gaz a explodat în Mexico City generând o „undă de șoc”. Patru persoane au murit și alte 90 sunt rănite

O explozie a unui camion cu gaz care a generat o „undă de șoc” în Mexico City, miercuri, a ucis cel puțin patru persoane și a rănit 90, potrivit procuraturii orașului.

Cei răniți au fost transportați la spitalele din oraș, mulți dintre ei fiind în stare gravă, a declarat primarul Mexico City, Clara Brugada, într-o conferință de presă, scrie CNN.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arătau flăcări înalte, în timp ce oamenii țipau și fugeau de la locul accidentului din cartierul Iztapalapa. Un alt videoclip arăta norii mari de fum care se ridicau din camion, în timp ce echipajele de urgență încercau să stingă focul.

Explozia a generat o „undă de șoc” care a avariat 32 de vehicule din apropiere, a declarat miercuri seara Parchetul din Mexico City.

Ancheta este în curs pentru stabilirea cauzei

Explozia s-a produs după ce vehiculul care transporta 49.500 de litri de gaz – cunoscut în Mexic sub numele de „pipas” – s-a răsturnat pe o autostradă din zona Puente de la Concordia, potrivit autorităților.

O anchetă era în curs de desfășurare „pentru a stabili responsabilitatea și a asigura îngrijirea completă a victimelor și a familiilor acestora”, a declarat procuratura.

„Experții medico-legali... lucrează la fața locului pentru a aduna dovezi inițiale și a determina cauza incidentului”, a declarat procuratura.

Alte agenții ar fi, de asemenea, implicate în încercarea de a determina dacă compania care deținea cisterna a respectat reglementările.

Starea șoferului este, de asemenea, investigată. Incendiul a fost stins, a spus Brugada, dar eforturile de răcire continuau miercuri seara.

