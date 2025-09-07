Incendiu uriaș lângă Galați: O fabrică de colectare a uleiului uzat a ars complet, a existat risc major de explozie
Incendiu violent într-o localitate din apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc.
Înăuntru se aflau baterii fotovoltaice, din cauza cărora a existat risc de explozie. În plus, uleiul s-a scurs în rețeaua pluvială, iar la fața locului a ajuns și Garda de Mediu.
Fumul negru care a acoperit comună Șendreni se vedea de la 20 de kilometri depărtare, din Galați. Când au ajuns la locul intervenției, pompierii și-au dat seama că situația era și mai complicată decât părea.
Localnicii au văzut cum flăcările mari ieșeau prin ferestrele fabricii și au sunat la 112. În scurt timp, focul a cuprins toată clădirea. Pompierii voluntari, care au ajuns primii, au scos cinci butelii și au identificat câteva baterii depozitate.
Bărbat: "Mi-era teamă mai mult de vecinul din partea aia, care stă perete-n perete cu clădirea mare".
Proprietarul fabricii a fost nevoit să privească neputincios cum afacerea i se transformă în scrum.
Emanoil Sandu, proprietarul fabricii: "Eram plecat din localitate. Am fost sunat și ulterior am ajuns la hală. De aici, așteptăm pompierii să stabilească cauzele și de la ce-a plecat”.
Reporter: Aveți asigurare?
Emanoil Sandu: ”Din păcate, nu.”
Marius Ţânaşa, comandantul gărzii de intervenție ISU: "Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați”.
Pompierii au intervenit cu șase autospeciale și au reușit să limiteze proporțiile dezastrului. Aceștia urmează să stabilească și cauza declanșării incendiului.
07-09-2025 07:57