Bătaie în plină stradă la Galați, filmată de un șofer. Polițiștii locali au folosit spray lacrimogen

14-10-2025 | 08:04
Bătaie în plină stradă, luni seară, la Galați. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Marius Grama

Un șofer a surprins cum mai multe persoane se lovesc cu pumnii și picioarele.

Pentru a-i despărți, polițiștii locali ajunși la fața locului au folosit spray lacrimogen. Cum scandalul a continuat, a fost chemat Serviciul de Intervenție Rapidă.

Șase suspecți, patru bărbați și două femei, au fost duși la audieri. Cercetările continuă.

