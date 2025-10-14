Bătaie în plină stradă la Galați, filmată de un șofer. Polițiștii locali au folosit spray lacrimogen

Bătaie în plină stradă, luni seară, la Galați. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Un șofer a surprins cum mai multe persoane se lovesc cu pumnii și picioarele.

Pentru a-i despărți, polițiștii locali ajunși la fața locului au folosit spray lacrimogen. Cum scandalul a continuat, a fost chemat Serviciul de Intervenție Rapidă.

Șase suspecți, patru bărbați și două femei, au fost duși la audieri. Cercetările continuă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













