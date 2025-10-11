Doctoriță luată la bătaie de o mamă și fiicele ei, la spitalul din Medgidia. Ce le-a nemulțumit pe femei

Stiri actuale
11-10-2025 | 19:05
×
Codul embed a fost copiat

O doctoriță de la Spitalul Municipal din Medgidia a trăit momente de coșmar în gardă. Trei femei, mamă și două fiice, au sărit la ea în timpul serviciului, la Unitatea de Primiri Urgențe.

autor
Ina Popescu

Cele trei bătăușe au fost reținute pentru ultraj și tulburarea ordinii publice și sunt cercetate sub control judiciar.

Incidentul s-a petrecut în noaptea zilei de 8 octombrie, când un bărbat s-a prezentat la UPU împreună cu iubita, sora și mama celor două tinere. Pacientul acuza stări de rău și a cerut să fie consultat de un medic.

Corespondent Știrile ProTV: Bărbatul a fost preluat de medicul de gardă care l-a consultat, i-a făcut un set complet de analize și i-a administrat tratament prin perfuzie. Rezultatele au fost bune, iar pacientul se simțea bine, așa că medicul i-a spus că poate pleca acasă.

De la ce a pornit scandalul

În acel moment lucrurile au scăpat de sub control. Cele trei, femeia de 41 de ani și fiicele ei de 20 și 21 de ani, nemulțumite de decizie, au intrat în salonul în care era bărbatul și, indignate că acesta este trimis acasă, au luat-o la bătaie pe doctoriță. Au tras-o de păr și au zgâriat-o pe față.

Citește și
politia romana
Trei femei au fost reţinute după ce au agresat un medic în spitalul din Medgidia – victima are răni la nivelul feţei

Andreea Iliescu, purtător de cuvânt IPJ Constanța: I-au provocat medicului care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu mai multe escoriații și echimoze la nivelul feței.

Când a reușit să scape din mâinile agresoarelor, doctorița a fugit și s-a refugiat într-o cameră de unde a sunat la 112. Făptașele au fost reținute pentru 24 de ore. Bătăușele sunt acuzate de ultraj și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Daniel Dumbravă, președintele Colegiului Medicilor Constanța: Asemenea reacții sunt inacceptabile. Atâta timp cât un medic sau asistent sau un lucrător în sănătate în timpul exercitării activității este agresat de către cineva, noi știm că mergem la serviciu să ne facem treaba, să-i ajutăm pe oameni cât se poate, nu este chiar un caz izolat.

Contactați, nici doctorița și nici managerul spitalului nu au dorit să ofere un punct de vedere.

Atacurile cibernetice nu țintesc servere, ci oameni. Cum profită hackerii de încrederea noastră pentru a ne fura datele

Sursa: Pro TV

Etichete: constanta, spital, bataie, doctorita,

Dată publicare: 11-10-2025 19:04

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Un copil de trei ani din Constanţa a fost dat dispărut după ce rudele au constatat că el nu se mai află în curte
Stiri actuale
Un copil de trei ani din Constanţa a fost dat dispărut după ce rudele au constatat că el nu se mai află în curte

Un copil de trei ani din localitatea Chirnogeni, judeţul Constanţa, este căutat, sâmbătă, după ce rudele au constatat că el a dispărut din curte. Persoanele care au informaţii despre băiat sunt rugate să sune la 112.  

Trei femei au fost reţinute după ce au agresat un medic în spitalul din Medgidia – victima are răni la nivelul feţei
Stiri actuale
Trei femei au fost reţinute după ce au agresat un medic în spitalul din Medgidia – victima are răni la nivelul feţei

O femeie şi cele două fiice ale sale au fost reţinute de poliţiştii din Constanţa, pentru 24 de ore, după ce au agresat un medic la spitalul din Medgidia. Victima a suferit echimoze şi zgârieturi la nivelul feţei.

Tânăra moartă după ce a născut la un spital privat din Constanța era polițistă. ”Ce vrei să mai facem noi?”
Stiri Sociale
Tânăra moartă după ce a născut la un spital privat din Constanța era polițistă. ”Ce vrei să mai facem noi?”

Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Constanța, după ce o pacientă de 29 de ani care a născut într-un spital privat a murit.  

Recomandări
Viktor Orban îl laudă pe Ilie Bolojan: „Îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”
Stiri Politice
Viktor Orban îl laudă pe Ilie Bolojan: „Îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”

Viktor Orban a avut numai cuvinte de laudă despre omologul său român Ilie Bolojan, despre care a spus la postul public de radio din Ungaria că ”îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”, care este acum situația României.

 

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Aeronave NATO, deasupra României. Avioane britanice au survolat granița cu Rusia alături de SUA
Stiri externe
Aeronave NATO, deasupra României. Avioane britanice au survolat granița cu Rusia alături de SUA

Marea Britanie a anunţat că două avioane RAF au patrulat graniţa cu Rusia alături de SUA şi NATO, pe fondul incursiunilor ruseşti în spaţiul NATO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Octombrie 2025

01:59:11

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28