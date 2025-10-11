Doctoriță luată la bătaie de o mamă și fiicele ei, la spitalul din Medgidia. Ce le-a nemulțumit pe femei

O doctoriță de la Spitalul Municipal din Medgidia a trăit momente de coșmar în gardă. Trei femei, mamă și două fiice, au sărit la ea în timpul serviciului, la Unitatea de Primiri Urgențe.

Cele trei bătăușe au fost reținute pentru ultraj și tulburarea ordinii publice și sunt cercetate sub control judiciar.

Incidentul s-a petrecut în noaptea zilei de 8 octombrie, când un bărbat s-a prezentat la UPU împreună cu iubita, sora și mama celor două tinere. Pacientul acuza stări de rău și a cerut să fie consultat de un medic.

Corespondent Știrile ProTV: Bărbatul a fost preluat de medicul de gardă care l-a consultat, i-a făcut un set complet de analize și i-a administrat tratament prin perfuzie. Rezultatele au fost bune, iar pacientul se simțea bine, așa că medicul i-a spus că poate pleca acasă.

De la ce a pornit scandalul

În acel moment lucrurile au scăpat de sub control. Cele trei, femeia de 41 de ani și fiicele ei de 20 și 21 de ani, nemulțumite de decizie, au intrat în salonul în care era bărbatul și, indignate că acesta este trimis acasă, au luat-o la bătaie pe doctoriță. Au tras-o de păr și au zgâriat-o pe față.

Andreea Iliescu, purtător de cuvânt IPJ Constanța: I-au provocat medicului care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu mai multe escoriații și echimoze la nivelul feței.

Când a reușit să scape din mâinile agresoarelor, doctorița a fugit și s-a refugiat într-o cameră de unde a sunat la 112. Făptașele au fost reținute pentru 24 de ore. Bătăușele sunt acuzate de ultraj și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Daniel Dumbravă, președintele Colegiului Medicilor Constanța: Asemenea reacții sunt inacceptabile. Atâta timp cât un medic sau asistent sau un lucrător în sănătate în timpul exercitării activității este agresat de către cineva, noi știm că mergem la serviciu să ne facem treaba, să-i ajutăm pe oameni cât se poate, nu este chiar un caz izolat.

Contactați, nici doctorița și nici managerul spitalului nu au dorit să ofere un punct de vedere.

