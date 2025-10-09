Bătaie în holul spitalului din Urlați între un medic și soțul unei paciente. De la ce a pornit scandalul

Un medic din Urlați, Prahova și soțul unei paciente, s-au luat la bătaie pe holurile spitalului.

Dosarul penal deschis după scandal îi vizează pe amândoi.

Scandalul ar fi început după ce o femeie ajunsă la spital a primit îngrijiri de la medicul de gardă.

Soțul ei a vrut s-o viziteze imediat, insă personalul i-a interzis să intre în salonul în care se afla pacienta.

Bărbatul de 40 de ani ar fi devenit recalcitrant și s-ar fi luat la ceartă cu un doctor. Conflictul a degenerat, astfel că atât el, cât și medicul şi-ar fi împărţit lovituri.

Polițiștii chemați la fața locului au reușit să îi calmeze și le-au propus celor doi emiterea unor ordine de protecție reciproce. Însă ambii au refuzat.

În final, a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, dar și loviri sau alte violențe.

