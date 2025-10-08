Gest inuman. Un bărbat a ucis în bătaie un pui de câine într-un bar din Olt. Martorii au sunat șocați la 112

Stiri Socante
08-10-2025 | 17:01
crima caine

Caz șocant într-o localitate din Olt. Un bărbat a ucis în bătaie un pui de câine, la un bar unde se oprise să bea alcool. La scena oribilă au asistat alţi clienţi, care au încercat să îl oprească, însă nu au reușit.

autor
Roxana Vlădășel

Bărbatul de 51 de ani a venit la bar, având în rucsac un cățel de aproximativ 2 luni.

Omul început să bea alcool şi, potrivit martorilor, s-ar fi enervat când puiul şi-a făcut nevoile în acel rucsac. Individul l-a bătut, până l-a omorât.

Vecină: „Ce să îți facă mâna aia de cățel atâta?! Că dacă era un câine sa te muște ziceai - bun, i-am dat în cap că m-am apărat, dar cățelul ăla ce sa îți facă?! Ce vină are?! Nu s-a pomenit așa ceva să omori un animal. Este strigător la cer.”

Prieten: „Un gest inuman, nu îl credeam, că mai servea așa băutură, servea, dar nu s-a bătut cu nimeni.”

Citește și
rottweiler agresiv
Un copil de opt ani a fost mușcat de un câine, într-un parc din Hunedoara. Animalul fusese pierdut în urmă cu câteva zile

Bărbatul a fost reținut

Puțini au putut să asiste la o astfel de atrocitate și au anunțat fapta la 112.

Alin Miu, șeful Biroului pentru Protecția Animalelor: „Ca urmare a probatoriului administrat, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.”

Bărbatul urmează să fie prezentat în fața magistraților judecătoriei Slatina cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Este cercetat pentru infracțiunea de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.

Toto Dumitrescu, urmărit penal și pentru conducere sub influența drogurilor. Prima reacție: „Crezi că sunt surprins?”

Sursa: Pro TV

Etichete: bataie, olt, caine, ucidere,

Dată publicare: 08-10-2025 16:23

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
„Cel mai urât câine din lume
Stiri Diverse
„Cel mai urât câine din lume" este, oficial, Petunia. Suma câștigată de stăpână la concurs

Petunia este „cel mai urât câine din lume", un pui de bulldog francez fără păr în vârstă de doi ani, declarată câștigătoarea ediției din 2025 a concursului care s-a desfășurat vineri în orașul californian Santa Rosa.

Un copil de opt ani a fost mușcat de un câine, într-un parc din Hunedoara. Animalul fusese pierdut în urmă cu câteva zile
Stiri actuale
Un copil de opt ani a fost mușcat de un câine, într-un parc din Hunedoara. Animalul fusese pierdut în urmă cu câteva zile

Un copil de opt ani, cetăţean german, a fost muşcat de un câine metis din rasa Rottweiler, marţi, într-un parc din Uricani, judeţul Hunedoara. Băiatul a fost transportat la spital.

Un bărbat din Iași a murit de rabie după ce a fost mușcat de un câine fără stăpân. Este primul caz fatal în 13 ani în România
Stiri actuale
Un bărbat din Iași a murit de rabie după ce a fost mușcat de un câine fără stăpân. Este primul caz fatal în 13 ani în România

Un bărbat de 44 ani din județul Iași, care a fost mușcat de un câine fără stăpân, a murit de rabie. Diagnosticul a fost confirmat de analizele de laborator. Este primul caz de rabie soldat cu deces, înregistrat la noi în ultimii 13 ani.

Recomandări
LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța. Cum arată noua hartă meteo
Stiri actuale
LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța. Cum arată noua hartă meteo

Codul roșu de ploi torențiale a expirat în patru județe și municipiul București. În Constanța, avertizarea meteo a fost prelungită până la ora 18:00.

CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

CSM, după amânarea CCR. O situație de o „gravitate excepțională”. Consiliul anunță continuarea acțiunilor de protest
Stiri Justitie
CSM, după amânarea CCR. O situație de o „gravitate excepțională”. Consiliul anunță continuarea acțiunilor de protest

Consiliul Superior al Magistraturii arată o situație de „gravitate excepţională” în sistemul judiciar, cauzată de atitudinea ostilă a politicienilor față de justiție și inițierea demersului legislativ privind modificarea statutului magistraților, la CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Octombrie 2025

47:35

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
7 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28