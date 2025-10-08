Gest inuman. Un bărbat a ucis în bătaie un pui de câine într-un bar din Olt. Martorii au sunat șocați la 112

Caz șocant într-o localitate din Olt. Un bărbat a ucis în bătaie un pui de câine, la un bar unde se oprise să bea alcool. La scena oribilă au asistat alţi clienţi, care au încercat să îl oprească, însă nu au reușit.

Bărbatul de 51 de ani a venit la bar, având în rucsac un cățel de aproximativ 2 luni.

Omul început să bea alcool şi, potrivit martorilor, s-ar fi enervat când puiul şi-a făcut nevoile în acel rucsac. Individul l-a bătut, până l-a omorât.

Vecină: „Ce să îți facă mâna aia de cățel atâta?! Că dacă era un câine sa te muște ziceai - bun, i-am dat în cap că m-am apărat, dar cățelul ăla ce sa îți facă?! Ce vină are?! Nu s-a pomenit așa ceva să omori un animal. Este strigător la cer.”

Prieten: „Un gest inuman, nu îl credeam, că mai servea așa băutură, servea, dar nu s-a bătut cu nimeni.”

Bărbatul a fost reținut

Puțini au putut să asiste la o astfel de atrocitate și au anunțat fapta la 112.

Alin Miu, șeful Biroului pentru Protecția Animalelor: „Ca urmare a probatoriului administrat, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.”

Bărbatul urmează să fie prezentat în fața magistraților judecătoriei Slatina cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Este cercetat pentru infracțiunea de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.

