Șase persoane, bărbați și femei, rude ale unui bărbat cu care femeia ar fi avut o relație extraconjugală, au fost identificate de anchetatori.

Corespondent Pro TV: „Faptele greu de descris în cuvinte s-au petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, la marginea localității Valea Râmnicului, din județul Buzău. Polițiștii au identificat șase persoane din județul Vrancea, patru femei și doi bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 54 de ani.

Ar fi luat-o cu forța de acasă pe fata de 29 de ani, ar fi urcat-o într-o mașină și ar fi dus-o la marginea localității. Acolo ar fi bătut-o, ar fi dezbrăcat-o și i-ar fi furat cerceii și telefonul mobil.

Ca într-un ritual medieval, au frecat-o cu sare, ceea ce ar însemna că nu se va mai putea apropia de un bărbat care nu este al ei. Apoi au abandonat-o în câmp.

Femeia le-a povestit coșmarul prin care a trecut polițiștilor și le-a explicat că cele șase persoane sunt rude ale unui bărbat cu care ea ar fi avut o relație extraconjugală. Trei agresori au fost reținuți și trei sunt cercetați sub control judiciar pentru lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe și tâlhărie calificată”.