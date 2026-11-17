Rudele acestuia sunt acuzate că au luat-o cu forța din casa ei, au dus-o pe un câmp unde au lovit-o și au tâlhărit-o. Trei indivizi au fost arestați și trei sunt sub control judiciar.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Povestea înfiorătoare s-a petrecut în Valea Râmnicului, județul Buzău. Fata ar fi fost indusă în eroare de un apel telefonic primit de la un bărbat din Vrancea, cu care ar avea o relație. În locul lui, au venit la poartă, însă, rudele acestuia. Polițiștii au identificat șase persoane, patru femei și doi bărbați cu vârste între 26 și 54 de ani. Au urmat apoi scene de coșmar.

Corespondent Știrile ProTV: Potrivit procurorilor, fata de 29 de ani a fost dusă de rudele iubitului ei undeva pe un câmp, în afara localității, și a fost bătută și dezbrăcată. Apoi, ca într-un ritual medieval, a fost frecată cu sare.

Ce semnifică gestul șocant

Leliana Paraschivescu este psiholog criminalist. Gestul agresorilor, spune ea, este unul primitiv și șocant și trimite la vechi ritualuri rurale de umilință publică.

Leliana Paraschivescu, psiholog criminalist: Este un ritual, este vorba despre această umilință publică în care femeile care trădau erau scoase în piața publică și lovite cu pietre. Sarea pe care o are pe corp, în mentalul chiar colectiv, în zona rurală, este cea care va oferi protecție bărbaților pentru această femeie.

Cătălin Ionescu, procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat: După lăsarea întunericului și după ce au indus în eroare persoana vătămată, creându-i impresia că se va întâlni cu iubitul ei, s-ar fi deplasat la domiciliul acesteia, unde ar fi urcat-o cu forța în autoturism și au blocat ușile.

Tânăra a fost atacată cu spray lacrimogen, lovită cu violență și tâlhărită.

Apoi, spun anchetatorii, suspecții au dus-o pe câmp, au dezbrăcat-o și au frecat-o cu sare, după care au lăsat-o acolo. În stare de șoc, tânăra a ajuns cu greu acasă și a sunat la poliție.

Ancheta a stabilit că, înainte de atac, suspecții au umblat la panoul electric de pe stradă și au întrerupt alimentarea. Deși sunt mai multe camere de supraveghere la porțile caselor, niciuna nu a filmat nimic.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, tânăra ar fi avut o relație cu un bărbat însurat dintr-o comună din județul Vrancea. De aici ar fi pornit răzbunarea rudelor acestuia.

Vecină: E o fată cuminte, harnică, frumoasă, a fost căsătorită, nu s-au înțeles, a venit fata acasă. E cuminte, muncește.

Trei agresori au fost arestați în acest caz șocant și trei vor fi cercetați sub control judiciar pentru lipsire de libertate, lovire sau alte violențe și tâlhărie calificată. Victima a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale și încă nu și-a revenit din șoc.