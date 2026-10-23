Potrivit anchetatorilor, minorii erau duși în apropierea unor biserici sau localuri din oraș, unde apelau la mila trecătorilor.

Copiii erau bătuți și ținuți afară, inclusiv la temperaturi ridicate, fără să primească de mâncare. Banii obținuți din cerșit, care ajungeau la 1.000 de lei pe zi, susțin procurorii, erau luați de adulți.

Familia trăia, alături de un alt individ, într-un apartament închiriat în regim hotelier.

Doi bărbați au fost arestați preventiv, iar o femeie însărcinată este cercetată sub control judiciar. Copiii au ajuns în grija statului.