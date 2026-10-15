Ei se aflau pe o navă comercială care a luat foc dimineață. Comandantul a cerut ajutor. Doar cinci marinari s-au salvat. Între timp, petrolierul Yara J, care ar fi fost atacat aseară de drone aeriene, este în drum spre portul Constanța.

Cinci dintre cei 12 marinari care se aflau pe nava „Wine Trader”, atunci când a izbucnit incendiul, au ajuns în siguranță la spitalul județean din Constanța.

Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al SCJU Constanța: „Din fericire, toți cei cinci sunt conștienți, cooperanți, stabili. Au fost preluați de echipele medicale de gardă. Sunt evaluați și, în funcție de rezultatele investigațiilor medicale, se va stabili și conduita terapeutică”.

Este incertă situația celorlalți 7 membri ai echipajului petrolierului care a luat foc în această dimineață, la 13 mile sud-est de Sulina.

Navele și elicopterele trimise în ajutor continuă căutările în marea care este agitată.

Irina Pușcașu, purtător de cuvânt Autoritatea Navală Română: „Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a fost ridicat de la sol, iar nava de căutare și salvare SAR «Apollo», aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), a fost trimisă în zonă”.

Incidentul vine la mai puțin de 12 ore de când o altă navă a cerut ajutor după ce o dronă ar fi lovit-o la aproximativ opt mile marine est de Sulina. E vorba de petrolierul Yara J, sub pavilion Insulele Comore.

Miercuri seară, la ora 20:20, căpitanul a cerut ajutor autorităților române. Ulterior, el a anunțat că au reușit să stingă focul și că se deplasează spre portul Constanța. Joi după-amiază, nava a ajuns în apropierea țărmului românesc, dar nu a mai acostat.

Petrolierul avea ca destinație portul Ismail. Echipajul este format din 10 indieni, 6 sirieni, iar comandantul este irakian. Niciun marinar nu a fost rănit.

Avertismentul navigatorilor după ultimele incidente din Marea Neagră

Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România (SLN): „Este pentru prima dată când o navă este atacată în apele teritoriale românești. Ceea ce se întâmplă e foarte grav și cred că ar trebui ca autoritățile din România să se gândească foarte bine la zonele de acces. Este o criză a Mării Negre în momentul acesta și suntem foarte aproape de a declara această zonă o zonă cu risc înalt, ceea ce este practic o catastrofă pentru toate țările riverane”.

Corespondent Știrile ProTV: „Cu aproximativ jumătate de oră înainte ca nava să fie atacată, radarele MApN au detectat mai multe ținte aeriene în largul Mării Negre, în apropiere de Sulina. Două dintre acestea au pătruns în spațiul aerian românesc. Ulterior, contactul radar cu una dintre ținte s-a pierdut deasupra Mării Negre, în timp ce cealaltă a părăsit spațiul aerian național”.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „Este un incident de o gravitate foarte mare, ca orice incident care presupune intrarea unei drone în spațiul aerian românesc. Urmează să descărcăm toate datele de pe radare și nava să ajungă în port pentru a vedea și inspecta nava”.

Cu doar o zi înainte, două nave comerciale au fost lovite de drone în largul coastelor Bulgariei. Premierul Rumen Radev, într-o schimbare radicală de atitudine, a acuzat Rusia că se află în spatele loviturilor cu drone asupra unor nave în Marea Neagră.

Rumen Radev, premierul Bulgariei: „Iată ce i-am spus ambasadoarei Rusiei, Mitrofanova: «Nu are sens ca Ucraina să-și atace propriile nave și echipaje, mai ales când rezultatul acestor atacuri este în beneficiul Rusiei. Așa că logica ne îndreaptă în cealaltă direcție»”.

Premierul Radev s-a opus mereu acordării de sprijin militar Ucrainei, considerând că astfel războiul va ocoli Bulgaria.