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Escaladarea riscă să atragă NATO și Statele Unite în războiul dintre Rusia și Ucraina, relatează CBS News, care a realizat un reportaj în România, pe care îl redăm mai jos:

În largul Mării Negre, Marina Militară a României este permanent în alertă, căutând resturile mortale ale unui război în care ţara nu este implicată.

Este un front al războiului dintre Rusia și Ucraina pe care cei mai mulți oameni rareori îl văd. Se întinde până la granița NATO și, uneori, ajunge chiar în apele Alianței, amenințând să atragă NATO și, implicit, Statele Unite în conflict.

Incidentele care implică drone, mine și nave comerciale sunt în creștere în Marea Neagră, a declarat pentru CBS News colonelul Martin O'Donnell, purtător de cuvânt al NATO.

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