Reportaj CBS în România: Cum riscă războiul din Marea Neagră să implice SUA în conflictul ruso-ucrainean
Incidentele cu drone, mine și nave comerciale din Marea Neagră au crescut de aproape zece ori în 2026, ajungând la 400-500 de la începutul anului, față de mai puțin de 50 în tot anul trecut.
Generează rezumat cu AI
Escaladarea riscă să atragă NATO și Statele Unite în războiul dintre Rusia și Ucraina, relatează CBS News, care a realizat un reportaj în România, pe care îl redăm mai jos:
În largul Mării Negre, Marina Militară a României este permanent în alertă, căutând resturile mortale ale unui război în care ţara nu este implicată.
Este un front al războiului dintre Rusia și Ucraina pe care cei mai mulți oameni rareori îl văd. Se întinde până la granița NATO și, uneori, ajunge chiar în apele Alianței, amenințând să atragă NATO și, implicit, Statele Unite în conflict.
Incidentele care implică drone, mine și nave comerciale sunt în creștere în Marea Neagră, a declarat pentru CBS News colonelul Martin O'Donnell, purtător de cuvânt al NATO.
Video recomandate
Transportul mărfurilor, tot mai scump pe fondul atacurilor din Marea Neagră. „Consumatorul final este cel care va plăti”
Transportul mărfurilor, tot mai scump pe fondul atacurilor din Marea Neagră. „Consumatorul final este cel care va plăti”
iLikeIT. Inteligența artificială nu va mai aștepta să îi pui întrebări. Cum funcționează noul serviciu Dots de la OpenAI
Trump i-a cerut lui Putin să pună capăt agresiunii militare ruse în Europa, în timp ce Polonia își întărește apărarea aeriană
La 20 de ani de la condamnarea comunismului, volumul „Nimic de negociat!” readuce în atenție un moment istoric controversat
Bucureștiul a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. S-a deschis târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei. „E uimitor”
Se deschide sezonul de schi în România. Primele pârtii îi așteaptă pe turiști la Păltiniș și Azuga
Surse: Cântăreții de manele audiați în dosarul Cămătarilor ar fi refuzat să depună mărturie împotriva lui Nuțu și Sile
Statele bogate cer tăieri din viitorul buget al UE. România și Italia vor să salveze banii pentru agricultură și dezvoltare
Opere de milioane de dolari, expuse în premieră la Timișoara. Lucrările pictorului Giorgio de Chirico, păzite cu arma
Extrema dreaptă germană atacă din nou românii din Germania: „Trăiesc în lux din ajutoare”. Reacție dură de la Cotroceni
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit