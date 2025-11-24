Autostrada A0, aproape să închidă inelul Bucureștiului. Cât mai avem de așteptat și pe ce loturi se lucrează acum

24-11-2025 | 09:51
Foto: Captură Video/Yotube/Infrastructură România

Am putea circula curând un pic mai ușor pe șoselele din Capitală – inclusiv pe Drumul Național de Centură al Bucureștiului (DNCB) – dacă se inaugurează toate loturile din A0 – autostrada de aproape 1 miliard de lei, care va înconjura orașul.

E nevoie de A0 ca să preia mare din traficul de tranzit din zona Bucureștiului. Vorbim despre acele mașini – de la autoturisme, până la TIR-uri – care trec prin București chiar și fără să oprească, îndreptându-se spre alte destinații.

De regulă, aplicațiile de navigație auto îi îndrumă pe acești șoferi spre DNCB. Dar când acest drum se blochează – și asta se întâmplă zilnic, la orele de vârf – aplicațiile indică șoferilor aflați în tranzit rute prin oraș, pe șosele care oricum sunt deja aproape blocate de mașinile celor care lucrează și/sau locuiesc în Capitală.

Una dintre soluții ar fi ca numărul mare de mașini care nu mai încap pe Centura Capitalei să circule pe A0.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

Sursa: spotmedia.ro

