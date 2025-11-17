Momentul în care un șofer este jefuit pe o autostradă din Marea Britanie, după ce mașina i-a fost lovită intenționat. VIDEO

Stiri Diverse
17-11-2025 | 21:19
jaf uk
The Sun

O cameră de bord a surprins doi bărbați aflați într-un Range Rover negru care par să jefuiască șoferul unui Toyota Prius după ce l-au forțat să iasă de pe carosabil, pe autostrada M1 din Northamptonshire, Marea Britanie.

autor
Ioana Andreescu

Imaginile surprinse miercuri, în jurul orei 15:00, arată doi bărbați cu glugi, îmbrăcați în negru, răscolind interiorul mașinii și scoțând obiecte din ea. Toyota Prius-ul alb este serios avariat și pare să fi fost lovit intenționat, fiind împins spre marginea drumului în urma impactului, potrivit The Sun.

@thesun This is the shocking moment masked thugs unleash ‘terrifying robbery’ on crashed car after forcing it off M1. Click on the link for full story. #crash #motorway #news ♬ i was only temporary - my head is empty

Jaf în plină zi pe autostradă

Unul dintre bărbați ia un obiect de pe bancheta din spate, în timp ce celălalt se apleacă în partea șoferului, prin geamul spart. Atât parbrizul, cât și luneta sunt distruse, la fel și geamurile laterale. Range Rover-ul rămâne cu motorul pornit, iar cei doi fug rapid de la fața locului.

Poliția din Northamptonshire a lansat un apel către șoferi pentru imagini de pe camerele de bord care ar putea surprinde incidentul petrecut lângă nodul rutier 16, pe sensul spre sud. Autoritățile au confirmat că investighează un „presupus jaf”.

Citește și
masina de politie
Accident grav în Botoșani. O femeie a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni. A rămas blocată sub autoturism

Ulterior, ofițerii au arestat patru bărbați, cu vârste de 28, 29, 32 și 32 de ani, în legătură cu incidentul.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat: „Între orele 15:00 și 15:30, șoferul unui Toyota Prius alb a fost forțat să oprească de către șoferul unui Range Rover negru. Ocupanții acestuia au coborât, l-au amenințat și i-au furat mai multe obiecte.”

Cei patru bărbați au fost arestați sub suspiciunea de jaf și eliberați pe cauțiune, în așteptarea investigațiilor.

Intervenția autorităților rutiere

Poliția solicită în continuare martorilor sau celor care au imagini relevante să contacteze Northamptonshire Police la 101 sau, anonim, Crimestoppers la 0800 555111, menționând numărul incidentului 25000664594.

Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”

Sursa: The Sun

Etichete: Marea Britanie, accident, jaf, autostrada,

Dată publicare: 17-11-2025 21:19

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Gest inconștient pe Autostrada A1. Un șofer care circula pe contrasens a scăpat miraculos fără accident
Stiri Diverse
Gest inconștient pe Autostrada A1. Un șofer care circula pe contrasens a scăpat miraculos fără accident

Inconștiență pe Autostrada A1, între Sibiu și Deva. Un șofer a fost filmat cum circulă pe contrasens și apare în fața unei mașini care mergea regulamentar pe a doua bandă.

Accident grav în Botoșani. O femeie a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni. A rămas blocată sub autoturism
Stiri actuale
Accident grav în Botoșani. O femeie a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni. A rămas blocată sub autoturism

O femeie a fost lovită, sâmbătă, de un autoturism de teren pe trecerea de pietoni, rămânând blocată sub roţile maşinii, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Ambulanță privată cu doi pacienți la dializă, lovită de un autoturism, la Timișoara. Bilanțul victimelor
Stiri actuale
Ambulanță privată cu doi pacienți la dializă, lovită de un autoturism, la Timișoara. Bilanțul victimelor

Un accident rutier s-a produs în localitatea Remetea Mare de lângă Timișoara, unde un autoturism a lovit o ambulanță privată care transporta doi pacienți la dializă. Cei doi pacienți și șoferul ambulanței au fost răniți și duși de urgență la spital.

Recomandări
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie
Stiri actuale
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie

Clinca stomatologică în care a murit Sara, o fetiță de 2 ani, a fost închisă. Raportul Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății a fost transmis procurorilor.

Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
Stiri Economice
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”

Softul Fiscului l-a prins în offside pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF pentru restanțe la bugetul de stat.

Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate
Stiri actuale
Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate

Este pericol major la granița României. Un petrolier încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat lângă portul Ismail din Ucraina.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Noiembrie 2025

52:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28