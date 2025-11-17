Momentul în care un șofer este jefuit pe o autostradă din Marea Britanie, după ce mașina i-a fost lovită intenționat. VIDEO

O cameră de bord a surprins doi bărbați aflați într-un Range Rover negru care par să jefuiască șoferul unui Toyota Prius după ce l-au forțat să iasă de pe carosabil, pe autostrada M1 din Northamptonshire, Marea Britanie.

Imaginile surprinse miercuri, în jurul orei 15:00, arată doi bărbați cu glugi, îmbrăcați în negru, răscolind interiorul mașinii și scoțând obiecte din ea. Toyota Prius-ul alb este serios avariat și pare să fi fost lovit intenționat, fiind împins spre marginea drumului în urma impactului, potrivit The Sun.

Jaf în plină zi pe autostradă

Unul dintre bărbați ia un obiect de pe bancheta din spate, în timp ce celălalt se apleacă în partea șoferului, prin geamul spart. Atât parbrizul, cât și luneta sunt distruse, la fel și geamurile laterale. Range Rover-ul rămâne cu motorul pornit, iar cei doi fug rapid de la fața locului.

Poliția din Northamptonshire a lansat un apel către șoferi pentru imagini de pe camerele de bord care ar putea surprinde incidentul petrecut lângă nodul rutier 16, pe sensul spre sud. Autoritățile au confirmat că investighează un „presupus jaf”.

Ulterior, ofițerii au arestat patru bărbați, cu vârste de 28, 29, 32 și 32 de ani, în legătură cu incidentul.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat: „Între orele 15:00 și 15:30, șoferul unui Toyota Prius alb a fost forțat să oprească de către șoferul unui Range Rover negru. Ocupanții acestuia au coborât, l-au amenințat și i-au furat mai multe obiecte.”

Cei patru bărbați au fost arestați sub suspiciunea de jaf și eliberați pe cauțiune, în așteptarea investigațiilor.

Intervenția autorităților rutiere

Poliția solicită în continuare martorilor sau celor care au imagini relevante să contacteze Northamptonshire Police la 101 sau, anonim, Crimestoppers la 0800 555111, menționând numărul incidentului 25000664594.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













