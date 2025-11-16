Gest inconștient pe Autostrada A1. Un șofer care circula pe contrasens a scăpat miraculos fără accident

Inconștiență pe Autostrada A1, între Sibiu și Deva. Un șofer a fost filmat cum circulă pe contrasens și apare în fața unei mașini care mergea regulamentar pe a doua bandă.

Doar un miracol a făcut ca bărbatul, care ne-a trimis imaginile pe știrileprotv.ro să observe pericolul și să oprească.

Cel mai probabil, individul a ratat ieșirea de pe șoseaua de mare viteză. Telespectatorul nostru, Cosmin, a spus că va merge la poliție.

