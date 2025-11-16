Gest inconștient pe Autostrada A1. Un șofer care circula pe contrasens a scăpat miraculos fără accident

Stiri Diverse
16-11-2025 | 11:00
×
Codul embed a fost copiat

Inconștiență pe Autostrada A1, între Sibiu și Deva. Un șofer a fost filmat cum circulă pe contrasens și apare în fața unei mașini care mergea regulamentar pe a doua bandă.

autor
Stirileprotv

Doar un miracol a făcut ca bărbatul, care ne-a trimis imaginile pe știrileprotv.ro să observe pericolul și să oprească.

Cel mai probabil, individul a ratat ieșirea de pe șoseaua de mare viteză. Telespectatorul nostru, Cosmin, a spus că va merge la poliție.

Sursa: Pro TV

Etichete: autostrada, contrasens, sofer,

Dată publicare: 16-11-2025 10:36

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
Ce l-ar fi distras pe șoferul care a lovit o ambulanță, în Timiș. O femeie de 73 de ani a murit
Stiri actuale
Ce l-ar fi distras pe șoferul care a lovit o ambulanță, în Timiș. O femeie de 73 de ani a murit

În Timiș, o ambulanță care transporta doi pacienți la dializă a fost lovită de un șofer, care spun martorii, folosea telefonul în timp ce conducea pe pod.

Un șofer de camion drogat circula pe autostradă cu pneurile distruse. Avea o tonă de marfă peste limită și vorbea la telefon
Stiri externe
Un șofer de camion drogat circula pe autostradă cu pneurile distruse. Avea o tonă de marfă peste limită și vorbea la telefon

Poliția din Navarra, din Spania, a oprit un șofer de camion care încălca cinci reguli grave de circulație. Camionul avea anvelope fabricate în urmă cu 16 ani și era încărcat cu o tonă peste limita admisă.

Un șofer francez de taxi îi cere ajutorul regelui Charles al III-lea pentru o cursă neplătită de un oficial britanic
Stiri externe
Un șofer francez de taxi îi cere ajutorul regelui Charles al III-lea pentru o cursă neplătită de un oficial britanic

Un șofer francez de taxi acuzat că a furat bagajele ministrului britanic de Externe și ale soției lui în timpul unei curse care a avut loc în aprilie, îi cere regelui Charles al III-lea să intervină pentru ca fostul ministru să-i achite cursa.

Recomandări
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Stiri externe
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Noiembrie 2025

02:16:25

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

23:24

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28