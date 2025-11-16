Locuitorii dintr-o zonă din Munchen, terorizați de cerșetorii români :„Este cu adevărat îngrozitor”

Sub un pod de pe autostrada A96, în cartierul Hadern din Munchen, o tabără improvizată de cerșetori români a devenit un coșmar pentru localnici. Locuitorii se confruntă cu mormane de gunoaie, zgomot constant, fumul grătarelor și chiar șobolani.

Sub podul respectiv, grupul de români își petrec zilele cerșind și nopțile dormind pe saltele, în mijlocul mizeriei, relatează nius.de.

De luni de zile, locuitorii din zona respectivă se confruntă cu mormane de gunoaie, zgomot constant, fumul grătarelor și chiar prezența șobolanilor.

„Vara este cu adevărat o catastrofă. Făceau focuri, frigeau acolo și noi luam tot fumul. Apoi gunoiul, zgomotul… este cu adevărat îngrozitor”, spune o femeie care trăiește în cartier de peste 50 de ani.

Ea subliniază că, pe lângă mirosul neplăcut, zgomotul și mizeria au devenit imposibil de tolerat.

Deși poliția a efectuat deja 60 de controale și au avut loc multiple evacuări, tabăra revine de fiecare dată, iar saltelele și resturile sunt regăsite în același loc în scurt timp.

Mai mult, comportamentul celor care trăiesc în această zonă provoacă și alte disconforturi.

Unii locuitori povestesc despre mașinile cu numere de înmatriculare românești care se opresc frecvent în zonă și despre actele de vandalism și mizerie lăsate în urma lor.

„Aruncă gunoaie din mașini, sticle de sticlă, plastic… și chiar urinează pe stradă”, adaugă un alt vecin, care a preferat să rămână anonim.

În ciuda tuturor eforturilor, inclusiv a propunerii de a închide zona cu un gard, implementarea acestei măsuri se lovește de dificultăți legale și administrative.

O mare parte din teren este deținută de Direcția Autostrăzilor din Germania, iar altă parte este în proprietate privată.

De asemenea, cerșetorii au primit oferte alternative de cazare, dar le-au refuzat.

Deocamdată, autoritățile continuă să analizeze posibilele soluții, iar locuitorii speră că situația va fi rezolvată în curând.

