Un șofer român a fost prins circulând cu o viteză de 221 km/h pe o autostradă din Austria. Ce a pățit când a fost oprit

Un șofer român care a circulat pe o autostradă din Austria cu viteza de 221 km/h a rămas fără permis și i-a fost și confiscat vehiculul.

Un șofer român a fost prins joi pe autostrada A1 în apropiere de St. Pölten, având o viteză de 221 km/h, relatează kosmo.at.

Astfel, el a depășit limita de viteză permisă de 130 km/h cu aproape 100 km/h.

Polițiștii l-au oprit pe bărbatul de 46 de ani și au efectuat imediat un control.

Ca urmare a încălcării majore a vitezei, șoferului i-a fost suspendat permisul de conducere pe loc și i-a fost confiscat vehiculul.

De asemenea, el a fost obligat să achite o cauțiune.

Șoferul va fi acum raportat autorităților competente de administrare a districtului pentru a fi sancționat.

