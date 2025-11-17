Un șofer român a fost prins circulând cu o viteză de 221 km/h pe o autostradă din Austria. Ce a pățit când a fost oprit

Stiri externe
17-11-2025 | 10:30
Poliție Austria
Getty Images

Un șofer român care a circulat pe o autostradă din Austria cu viteza de 221 km/h a rămas fără permis și i-a fost și confiscat vehiculul. 

autor
Claudia Alionescu

Un șofer român a fost prins joi pe autostrada A1 în apropiere de St. Pölten, având o viteză de 221 km/h, relatează kosmo.at.

Astfel, el a depășit limita de viteză permisă de 130 km/h cu aproape 100 km/h.

Polițiștii l-au oprit pe bărbatul de 46 de ani și au efectuat imediat un control.

Ca urmare a încălcării majore a vitezei, șoferului i-a fost suspendat permisul de conducere pe loc și i-a fost confiscat vehiculul.

Citește și
Monument distrus șofer român Spania
Cum a reușit un șofer român de TIR să distrugă o parte a unui monument vechi de aproape 250 de ani din sudul Spaniei

De asemenea,  el a fost obligat să achite o cauțiune.

Șoferul va fi acum raportat autorităților competente de administrare a districtului pentru a fi sancționat.

Maduro strigă „pace”, în timp ce Trump a trimis cel mai mare portavion american în apropierea Venezuelei. Ce ar putea urma

Sursa: kosmo.at, kosmo.at

Etichete: roman, autostrada, austria, sofer vitezoman,

Dată publicare: 17-11-2025 10:30

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Un șofer român a ignorat poliția și a condus cu o anvelopă în flăcări în Germania. Ce a pățit când a fost oprit
Stiri externe
Un șofer român a ignorat poliția și a condus cu o anvelopă în flăcări în Germania. Ce a pățit când a fost oprit

Un șofer român care traversa Germania cu un camion și se îndrepta spre România a fost oprit două zile de poliția din localitatea Amberg. El nu a respectat regulile de circulație și a refuzat vehement să coopereze cu polițiștii. 

Cum a reușit un șofer român de TIR să distrugă o parte a unui monument vechi de aproape 250 de ani din sudul Spaniei
Stiri externe
Cum a reușit un șofer român de TIR să distrugă o parte a unui monument vechi de aproape 250 de ani din sudul Spaniei

Șoferul unui TIR înmatriculat în Galați a distrus o parte a unui monument istoric din sudul Spaniei: apeductul „El Cobre”, un monument din secolul al XVIII-lea.

Un șofer român de TIR a fost ucis într-o parcare din Italia. Ce au găsit polițiștii în camionul criminalului
Stiri actuale
Un șofer român de TIR a fost ucis într-o parcare din Italia. Ce au găsit polițiștii în camionul criminalului

Crimă între români, în Italia. Un tânăr de 32 de ani din Mioveni, șofer de TIR, a fost înjunghiat mortal într-o parcare din nordul peninsulei.

Un șofer român a rămas fără mașina de 40.000 de euro în urma unui control, în Timiș. Ce au descoperit polițiștii. FOTO
Stiri actuale
Un șofer român a rămas fără mașina de 40.000 de euro în urma unui control, în Timiș. Ce au descoperit polițiștii. FOTO

Un autoturism de aproximativ 40.000 euro a fost oprit de polițiștii de frontieră din Timiș deoarece figura în bazele de date ca fiind căutat de autorităţile din Canada.

Recomandări
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral
Alegeri locale 2025
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral

Penultima zi de înscriere în cursa pentru Primăria Capitalei s-a transformat într-o petrecere în fața Biroului Electoral. Omul de afaceri Gigi Nețoiu a venit cu taraful și a promis parcare gratuită în Capitală.

„Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei
Stiri actuale
„Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

Parchetul ÎCCJ a cerut cercetarea disciplinară pentru „gravă neglijență” în exercitarea funcție, împotriva procurorului care ar fi trebuit să ancheteze dosarul femeii ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț, în Teleorman.

Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru
Stiri actuale
Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru

Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populație la ora 02:30.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Noiembrie 2025

30:02

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28