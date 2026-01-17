Au spart o casă din Zalău și au furat un seif cu 80.000 de euro. Totul a fost filmat

17-01-2026 | 08:33
După mai bine de o lună și jumătate, polițiștii au pus mâna pe unul dintre hoții care au dat o spargere într-o locuință din Zalău.  

Doina Plăcintă

Bărbatul va sta următoarele 30 de zile după gratii, iar pentru complicele său, care este de negăsit, a fost emis un mandat de arestare în lipsă.

La sfârșitul lui noiembrie, cei doi au intrat prin efracție în casa unei femei, de unde au plecat cu un seif plin cu bani și bijuterii.

Unul dintre cei doi hoți a fost arestat

Prejudiciul se ridică la aproximativ 80.000 de euro. Întreaga scenă a fost surprinsă pe camerele de supraveghere, iar imaginile au fost făcute publice de avocatul femeii.

Acum, în cazul bărbatului arestat preventiv, anchetatorii au pus sechestru asigurător pe un apartament, un autoturism și 5 conturi bancare. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru furt calificat.

Pro TV

