Atac șocant între copii, la Brăila. Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat de un coleg de zeci de ori, pentru o jucărie Kendama

Continuăm cu un caz înfricoşător, petrecut în Brăila. Un băiețel de 10 ani a fost atacat cu un cuțit de un coleg de clasă, după ce s-au certat de la o jucărie Kendama.

Inclusiv polițiștii au fost șocați de brutalitatea scenelor. Băiatul rănit a fost operat la Spitalul de Pediatrie din Galați și este la terapie intensivă.

Scenele, de o violență greu de explicat în cuvinte, s-au petrecut pe un câmp, de la marginea Brăilei și au fost surprinse de o cameră de supraveghere. Am ales însă să nu le difuzăm. Incluisv polițiștii care au văzut imaginile au fost șocați de numărul mare de lovituri. Băiatul grav rănit a fost dezbrăcat de agresor și acoperit cu zăpadă. Așa l-a găsit un vecin, care i-a anunțat familia și a sunat la 112.

Subcomisar Elena Costache, purtător de cuvânt IPJ Brăila: "Se pare că minorul de 10 ani, în timp ce se afla în extravilanul localităţii Viziru, ar fi fost agresat de un alt minor de 10 ani din comuna Viziru, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie."



Ambulanța l-a transportat pe rănit la Spitalul din Brăila, de unde a fost transferat la Galați, pentru o intervenție chirurgicală de urgență.

Alina Munteanu Dumitrache, Spitalul de Pediatrie Sf Ioan, Galați: "Numeroase plăgi produse prin înjunghiere. În număr de aproximativ 24, fiind de dimensiuni şi profunzimi variabile. A fost internat de urgenţă, s-a intervenit chirurgical, iar în acest moment este spitalizat împreună cu mama acestuia pe Terapie Intensivă."



Pentru că este minor, agresorul nu răspunde în faţa legii. Mai mult, va fi la rândul lui consiliat de specialiștii de la Direcția pentru Protecția Copilului din Brăila.

Simona Cimpoae, dir. DGASPC Brăila: "Băiatul agresor va beneficia de servicii de consiliere socială, psihologică, juridică. Şi părinţii acestuia. Şi, bineînţeles, băieţelul victima va beneficia de sprijin emoţional, după ce starea de sănătate a acestuia va permite acest lucru."



Singurul mod în care poate fi trasă la răspundere familia agresorului, potrivit legislației, este pe linie civilă. Părinții victimei pot cere în instanță despăgubiri și daune morale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













