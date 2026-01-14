Fochistul unui colegiu din Craiova, înjunghiat de 12 ori de o persoană mascată. A reușit să sune singur la 112

Stiri actuale
14-01-2026 | 13:08
politist
Pro TV

Un fochist, angajat al Colegiului Naţional Pedagogic din Craiova a fost înjunghiat de 12 ori de o persoană necunoscută, în timp ce se îndrepta spre locul de muncă, iar agresorul a reuşit să fugă imediat după atac.

autor
Mihai Niculescu

Victima a sunat la 112 şi a fost transportată de urgenţă la spital, în timp ce anchetatorii susţin că există deja mai multe persoane suspecte.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fapta a avut loc în dimineaţa zilei de 8 ianuarie 2026, în jurul orei 05:30, pe strada Doljului din Craiova. Procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor, cercetările fiind în desfăşurare transmite news.ro.

„Din probatoriul administrat a reieşit că în data de 08.01.2026, în jurul orei 05:30, persoana vătămată se deplasa pe strada Doljului din Craiova către locul de muncă şi, în apropierea intersecţiei cu strada Amaradia, ar fi fost atacată din spate de o persoană necunoscută, care ar fi purtat haine de culoare închisă şi ar fi avut capul acoperit cu o cagulă. În timpul atacului, persoana vătămată ar fi fost lovită de douăsprezece ori cu un obiect tăietor în mai multe zone ale corpului”, au transmis procurorii.

După agresiune, victima a reuşit să ceară ajutor la numărul de urgenţă, iar un echipaj SMURD s-a deplasat la faţa locului şi a transportat-o la spital pentru îngrijiri medicale.

Anchetatorii precizează că investigaţia se află, în prezent, în stadiu in rem, fără ca o persoană anume să fie pusă sub acuzare.

„Precizăm că cercetările penale se desfăşoară în stadiu in rem, cu privire la faptă şi au fost administrate mai multe mijloace de probă care au condus la conturarea unui cerc de persoane suspectate de comiterea infracţiunii. Până în prezent nu a fost formulată o acuzaţie penală faţă de o anumită persoană”, a mai arătat Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

Potrivit informaţiilor apărute în presa locală, bărbatul atacat ar lucra ca fochist la Colegiul Naţional Pedagogic din Craiova.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 14-01-2026 12:54

