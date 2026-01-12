Un adolescent a înjunghiat un elev şi un profesor într-un liceu din Kiev. Parchetul ia în calcul implicarea Rusiei

12-01-2026 | 15:51
Un adolescent de 14 ani este acuzat că a înjunghiat cu cuţitul un elev de aceeaşi vârstă şi un profesor de 39 de ani într-o unitate de învăţământ din Kiev, un atac care ar putea fi legat de Rusia, au anunţat luni poliţia şi biroul procurorului.

Adolescentul "a purtat o mască şi o cască pregătită în avans în toaletele şcolii, apoi a alergat într-o sală de clasă şi a atacat un profesor de 39 de ani şi un coleg de clasă de 14 ani cu un cuţit", iar apoi şi-a produs răni la mână şi la abdomen, a indicat poliţia ucraineană într-un comunicat, potrivit AFP.

Biroul procurorului din Kiev a evocat la rândul său o posibilă conexiune cu Rusia, după descoperirea în telefonul adolescentului a unei "corespondenţe" cu "indivizi necunoscuţi - probabil reprezentanţi ai serviciilor speciale ruseşti".

O fotografie publicată de media ucraineană RBC, care pare să fie o captură de ecran dintr-o conversaţie pe Telegram, arată un adolescent cu cască, cu chipul mascat şi cu un tricou cu mesajul "Hitler kaput".

În fotografiile publicate de poliţie, poate fi văzut un adolescent cu figura pixelată care poartă un tricou identic.

politie
Un tânăr de 25 de ani a fost găsit înjunghiat pe stradă, în Vaslui. Este în stare gravă

Potrivit biroului procurorului, cele două victime şi atacatorul au fost transportate la spital, profesorul aflându-se într-o "stare gravă".

"Hitler kaput" este o formulă utilizată de trupele sovietice în faţa soldaţilor germani în cel de Al Doilea Război Mondial.

Rusia justifică, între altele, invazia sa din Ucraina din februarie 2022 acuzând autorităţile ucrainene că tolerează grupurile care răspândesc ideologie neo-nazistă în rândul forţelor sale armate.

Ucraina şi Rusia se acuză cu regularitate de atacuri şi sabotaje, inclusiv prin intermediul recrutării de adulţi şi adolescenţi pe reţelele sociale, notează AFP.

Sursa: Agerpres

Ucraina, liceu, injunghiat, adolescent

Dată publicare: 12-01-2026 15:51

