„Securitatea nu ar trebui şi nu trebuie să fie lăsată pe plan secund. Astăzi au fost frigiderele, mâine ar putea fi routerele (echipamente pentru reţelele informatice, n.r.), iar poimâine aparatele electrocasnice, şi aşa mai departe”, a subliniat responsabilul estonian, scrie News.ro.

Supermarketuri din cel puţin 12 ţări europene au fost afectate de atacuri cibernetice în octombrie şi noiembrie, cel mai grav având loc în Franţa.

„Toate incidentele pot fi evitate, dar întrebarea este dacă suntem pregătiţi să investim în acest sens”, a declarat Juhan Lepassaar, director executiv al agenţiei de securitate cibernetică a UE, ENISA. „Securitatea cibernetică nu este ieftină”, a adăugat el.

Securitatea trebuie, de asemenea, anticipată încă din etapa de proiectare a produselor interconectate, care se găsesc acum peste tot, inclusiv în bucătăriile sau dormitoarele noastre, a precizat el.

În acest context, securitatea cibernetică este crucială, a insistat Juhan Lepassaar, care a prezentat marţi raportul bianual al agenţiei sale, cu sediul la Atena. „Fiecare serviciu de care depindeţi ca cetăţean, ca fiinţă umană, conţine un strat în care intervine un element digital, o bucată de cod care, dacă nu este protejată, poate fi piratată”, a explicat el.

Unul dintre cele mai grave scenarii ar putea fi pierderea serviciilor esenţiale: sosirea poliţiştilor, intervenţia pompierilor, funcţionarea spitalului, transportul care duce de la punctul A la punctul B, a arătat şeful ENISA.

„Sunt toate elemente de care depindem pentru ca totul să funcţioneze bine, 24 de ore pe zi şi 7 zile pe săptămână... Şi dacă acestea nu funcţionează, vom resimţi un impact imediat”, a avertizat el.

Luni, Franţa a atribuit oficial unităţii cibernetice din cadrul Gărzilor Revoluţiei Islamice Iraniene responsabilitatea pentru atacul cibernetic care a vizat, în noaptea de 11 spre 12 octombrie, sistemele de control al refrigerării din supermarketurile a aproximativ 700 de locaţii franceze din sectorul marilor lanţuri de distribuţie.

Juhan Lepassaar nu a dorit să se pronunţe cu privire la responsabilitatea Teheranului. El a subliniat însă că „actori apropiaţi de statele” iranian sau rus vizează Europa şi colaborează între ei.

„Fie că este vorba de China, Iran sau Republica Populară Coreeană de Nord, există numeroşi actori aflaţi în legătură cu statele respective care vizează Europa, întreprinderile europene şi interesele europene”, a afirmat şeful ENISA.

El a salutat normele europene în materie de securitate cibernetică, care vor intra pe deplin în vigoare anul viitor, precum şi proiectele UE menite să „dubleze dimensiunea şi resursele” agenţiei sale specializate.

Legea privind rezilienţa cibernetică (Cyber Resilience Act), care datează din 2024, vizează consolidarea securităţii produselor care conţin componente digitale, impunând, în special, obligaţii de securitate cibernetică producătorilor acestora.