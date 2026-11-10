Pe de altă parte, Franța a acuzat, în mod oficial, Iranul pentru atacul cibernetic de luna trecută, care a scos din funcțiune mii de vitrine frigorifice. Operațiunea este considerată una dintre cele mai grave breșe de securitate cibernetică.

Ministrul francez de externe a lansat acuzația la Paris, cu ocazia reuniunii omologilor săi din G7. Parchetul din Paris și serviciile franceze de securitate cibernetică au finalizat anchetele și au ajuns la concluzia că Iranul a ordonat atacurile.

Jean-Noël Barrot, ministru de Externe: „Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran este responsabil pentru acest atac. Este un atac de o amploare și o agresivitate fără precedent. Este primul atac cibernetic de amploare care vizează sabotajul pe teritoriul național și reprezintă o agresiune majoră împotriva intereselor țării și a securității poporului francez. De aceea, nu va rămâne nepedepsit.”

Atacul a avut loc în noaptea de 11 spre 12 octombrie și a vizat sistemele de refrigerare din aproximativ 700 de magazine din Franța. Hackerii au provocat supraîncălzirea vitrinelor frigorifice și au dezactivat alertele.

Au rezultat pierderi importante de alimente și aproximativ 20 de incendii. Parisul l-a convocat pe ambasadorul iranian și pregătește, împreună cu partenerii europeni, sancțiuni împotriva celor responsabili. Parchetul francez a cerut și mandate internaționale de arestare pentru mai mulți cetățeni iranieni.

La începutul lunii noiembrie, un al doilea val de atacuri a afectat peste 100 de unități din 11 țări europene. În Franța, pe 2 noiembrie, au fost vizate trei centre ale băncii naționale de sânge. Însă personalul a reușit să mute pungile cu sânge în alte spații frigorifice și a evitat pierderea lor. În acest caz, ancheta este încă în derulare.

Pe de altă parte, Forțele Aeriene americane au mutat 12 avioane militare de transport de la baza Mildenhall, din Anglia. Cele mai multe vor ajunge în Germania și Spania.

Potrivit The Wall Street Journal, această mutare ar fi venit după o amenințare din Iran.

Evacuările de la baza aeriană Mildenhall au loc la câteva săptămâni după ce Statele Unite și-au retras bombardierele de la baza Fairford, în urma unui presupus incident terorist cu legături cu Teheranul, produs în apropierea bazei aeriene.

Cu toate acestea, Donald Trump a declarat, în cadrul unei conferințe de presă neașteptate, că războiul cu Iranul este „practic încheiat”, după ce s-a întâlnit cu prim-ministrul Qatarului.

Donald Trump, președintele SUA: „Din punct de vedere militar, Iranul este practic învins. Deocamdată, menținem situația actuală, iar acest lucru îl facem, în mare parte, la solicitarea țărilor vecine Iranului. Însă Iranul este o țară aflată în declin. În acest moment, nu pare să fie necesară recurgerea la o acțiune militară. Cu toate acestea, suntem pregătiți de luptă și gata să intervenim în cazul în care situația se schimbă din orice motiv.”