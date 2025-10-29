Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Acolo a fost cea mai puternică”

29-10-2025 | 19:56
Doi angajați ai companiei Distrigaz Sud Rețele și patru de la o firmă privată de profil, sunt audiați de procurori, în ancheta exploziei din cartierul Rahova.

Ovidiu Oanță,  Valentina Neagu

Și polițiștii le cer explicații, în legătură cu intervențiile pe care le-au făcut în zonă, înainte de producerea deflagrației. Miercuri dimineață au avut loc mai multe percheziții în acest dosar.

Șase persoane au intrat la audieri cu mandate de aducere. Pe de o parte, sunt doi angajați ai Distrigaz Sud Rețele care au făcut verificările la rețeaua care alimenta blocul din Calea Rahovei, cu o zi înainte de explozie. Ei ar fi trebuit, cred anchetatorii, să identifice eventualele defecțiuni și să se asigure că în locuințe nu mai pătrunde gaz.

Sunt audiați și doi angajați, dar și cei doi administratori ai firmei contractate de administrația blocului să remedieze problema, după ce oamenii au fost anunțați că există o defecțiune iar alimentarea a fost oprită.

Chestor Cristian Gheorghe, șeful Direcției de Investigații Criminale: Ei vor trebui să fie audiați în prima fază și în funcție de rezultatul audierilor și de probele pe care le-am strâns până acum, împreună cu procurorii, să se facă și anumite individualizări”.

De miercuri dimineață, locuințele lor au fost percheziționate. 

Corespondent PROTV: Principala țintă a perchezițiilor autorizate de un judecător a fost sediul central al companiei Distrigaz sud rețele. Anchetatorii au venit hotărâți să pună mâna pe întreaga documentație legată de rețeaua din cartierul Rahova, dar și de intervențiile făcute de angajații companiei înainte de explozia devastatoare.

Cea mai importantă fază a anchetei

Este cea mai importantă fază a anchetei după cercetarea la fața locului, care nu s-a încheiat încă.

Chestor Cristian Gheorghe, șeful Direcției de Investigații Criminale: Am pătruns fizic parțial, restul am completat cu mijloace tehnice din dotare. Da, s-a stabilit un epicentru în zona etajelor 5-6, nu aș putea să individualizez apartamentul. Acolo a fost zona în care a fost explozia cea mai puternică.

Cât despre factorul declanșator, anchetatorii așteaptă concluziile specialiștilor de la INSEMEX Petroșani. Nu este exclusă autoaprinderea, dacă nivelul concentrației de gaz din apartamentele care au sărit în aer a depășit 15 la sută. Dar nici vreo cauză externă, cum ar fi un scurt circuit la instalația electrică sau chiar un întrerupător acționat de una dintre victimele care și-au pierdut viața.

Pe durata perchezițiilor, activitatea de relații cu clienții Distrigaz Sud a fost oprită, spre disperarea altor bucureșteni cărora le-a fost oprită alimentarea tot din cauza unor scăpări de gaze periculoase.

Locatar: Noi stăm fără gaze de săptămâna trecută, de luni. Nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă să ai copii mici, să ai bătrâni, să ai și centrale de apartament închise.”

Locatarii din scările vecine cu cea afectată de explozie au fost lăsați miercuri să intre în apartamente, să își mai ia din lucruri. Deocamdată nu se pot întoarce acasă, pentru că nu au gaz, electricitate şi apă. Un apartament era în proces de renovare la momentul exploziei.

Proprietarul: „Erau sticlele, termopanele noi, și acum trebuie să le mai pun o dată, că nu mai există.”

În apartamente sunt cioburi împrăștiate peste tot, a căzut tencuiala iar mobilierul este acoperit de praf și moloz.

Locatar: „E dezastru... cel puțin noi care stăm pe spate.. Sunt geamurile distruse la balcon, în sufragerie, dormitor. Doar bucătăria e intactă”.

Reporter: Ce ați apucat să recuperați, ce ați luat prima dată din casă?

Locatar: „Haine, medicamente, atât.”

Femeie: „Ușile de la sufragerie.. jaluzelele, o să le cumpărăm noi că nu avem pretenție să ni le ia nimeni. Dormitorul, geamurile de la dormitor..”

Exista însă şi motive de speranţă. Motanul Thomas a fost recuperat după zile întregi de încercări. Salvarea lui a fost dificilă. Polițiștii și voluntarii au folosit cuști-capcană pentru a-l prinde în siguranță.

29-10-2025 19:44

Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență București a decis că, începând cu 3 noiembrie, Distrigaz Sud Rețele poate începe a treia etapă a lucrărilor pentru reluarea alimentării cu gaze a consumatorilor afectați de explozia din cartierul Rahova.

