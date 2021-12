Mituri demontate. Cât de sănătoasă este, de fapt, carnea de porc

În ajun de Sărbători vă spunem Povestea Porcului!

O altă poveste, nu cea a lui Creangă, în care porcul neatrăgător din timpul zilei se transformă noaptea într-un prinț fermecător.

Nu știm ce s-a întâmplat de a devenit porcul un simbol negativ la capitolul nutriție, curățenie și comportament. Măcar din punct de vedere al norocului și banilor a rămas campion. Aproape că nu mai contează dacă mănânci ca un porc, câtă vreme ai noroc porcesc.

Dovada că porcul vine la pachet cu banii și bogăția este faptul că încă din secolul XVIII pușculițele aveau formă de porc.

Pe vremuri, cine avea un porc în bătătură avea asigurată hrana pentru tot anul: carne proaspătă și la garniță, slănină, mezeluri și afumături cât să mănânci pe s[turate, plus grăsime pentru săpun și lumânări. La porc totul e bun, de la urechi până la vârful cozii și este un animal ușor de crescut, care mănâncă de toate.

Faptul că ne asemănăm anatomic și genetic cu porcul (95% din ADN este comun), ar trebui să ne bucure în loc să ne sperie. De la porc luăm insulina pentru persoanele cu diabet, valvele cardiace pentru bolnavii de inimă și retina pentru cei cu probleme de vedere. Chiar dacă evreii și musulmani interzic carnea de porc, la capitolul alimentar este cel mai consumat animal la nivel mondial: 40% carne de porc, 30% carne de pasăre și 25% carne de vită. Porcul este mai gustos decât puiul și mai ieftin decât vita.

Odată cu secolul 20 porcul a devenit un animal de crescătorie, dar asta nu-l face mai puțin gustos și hrănitor. Nu e nevoie să fie crescut intensiv, poate fi sacrificat la orice vârstă și e bun de consum în totalitate.

Porcul este un animal omnivor și nerumegător, ca urmare calitățile nutriționale ale cărnii reflectă modul în care a fost hrănit. Acuzația că porcul ar avea o carne grasă este nefondată. Se face confuzie între adipozitatea globală a carcasei și conținutul de grăsime din carne. Grăsimea porcului se găsește mai ales la periferie, ca urmare putem degresa cu ușurință bucățile de carne înainte sau după gătit.

Degeaba dăm vina pe porc când vine vorba de carne împănată. Noi suntem responsabili de bucata de carne pe care o alegem: mușchiulețul are cel mai mic conținut de lipide (2-3%), pulpa și cotletul ajung până la 7% grăsime, ceafa are 12-25%, iar costița, aproape 45%. Animalele rumegătoare precum vita și oaia au o grăsime bogată în acizi grași saturați, cu efect negativ pe colesterolul din sânge. În schimb, slănina de porc conține aproape 50% AG mononesaturați, similari cu cei din uleiul de măsline, plus Omega 3.

În cărțile de nutriție porcul este încadrat alături de vițel, pui și curcan la capitolul "carne albă". Are un procent scăzut de mioglobină/fier și AG saturați față de carnea roșie. Sursă de proteine complete, carnea de porc merită introdusă în alimentația copiilor înainte de carnea de vită. Este și un aliment antianemic, fiind bogată în vitamine din grupul B (inclusiv B12) și fier hemic cu rol esențial în imunitate.

Porcul nu este nici murdar, nici gras, nici lipsit de maniere. Oamenii îl fac să fie așa, așa că haideți să ne împăcăm cu porcul. Nu de alta, dar masa de Crăciun nu are gust fără porc!