Cozi tot mai lungi la băncile de alimente din SUA. Inflaţia pune la încercare electoratul lui Donald Trump în Michigan

Într-o dimineaţă recentă, rece şi cu ninsoare, într-o zonă rurală din Michigan cunoscută pentru sprijinul masiv acordat lui Donald Trump, peste 30 de maşini stăteau la rând în faţa unei foste cazărmi de pompieri, transformată în bancă de alimente.

În interior, voluntarii împărţeau salată, mere şi alte produse de bază, ale căror preţuri au crescut sau au rămas ridicate pe parcursul acestui an, relatează Reuters.

Taylor Ludwig, o mamă de 35 de ani cu trei copii, a ajuns cu mult înainte de ora deschiderii, la 10:00, în oraşul Capac. Ea a spus că spera să nu mai aibă nevoie de astfel de ajutoare atunci când a votat, anul trecut, pentru preşedintele Donald Trump, care a promis în campanie reducerea costului vieţii.

Așteptările susținătorilor lui Trump

Ludwig afirmă că se aştepta ca Trump să fi făcut progrese vizibile în combaterea inflaţiei, la aproape un an de la revenirea sa la Casa Albă. Preţurile la produse de bază precum cerealele, fructele şi legumele rămân însă ridicate. Deşi îl consideră pe fostul preşedinte democrat Joe Biden responsabil pentru scumpiri, Ludwig spune că Partidul Republican riscă să îi piardă votul la alegerile parlamentare de anul viitor dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte.

„Nu o să urmez pe cineva orbeşte, ca o oaie. Te urmez până în momentul în care îmi dau seama că nu mai e în regulă”, a spus ea.

Trump a câştigat detaşat zonele rurale din Michigan, promiţând să reducă presiunea costului vieţii. Persistenţa inflaţiei testează însă răbdarea alegătorilor care l-au readus la putere. Frustrarea acestora ar putea avea efecte la nivel naţional, punând în pericol şansele republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului din 2026 şi oferind democraţilor o oportunitate într-un stat-cheie pentru controlul Senatului.

Profilul regiunii și îngrijorările economice

Ludwig se numără printre cei 19 alegători ai lui Trump intervievaţi de Reuters în Capac şi în alte localităţi din comitatul St. Clair, o zonă care a devenit tot mai republicană în ultimii ani şi unde Trump a obţinut 66,5% din voturi în 2024.

Comitatul St. Clair se întinde de-a lungul graniţei estice a statului Michigan, la frontiera cu Canada, şi leagă oraşul industrial Port Huron de o reţea de ferme şi mici comunităţi rurale. Populaţia de aproximativ 160.000 de locuitori este majoritar albă. Deşi există furnizori auto şi unităţi de producţie, accesul limitat la locuri de muncă bine plătite îi face pe mulţi să se simtă marginalizaţi economic.

Inflația pe teren: realitate versus statistici

Inflaţia s-a temperat în acest an în zona metropolitană Detroit, care include şi comitatul St. Clair. În august, ultimul interval cu date disponibile, indicele general al preţurilor a crescut cu doar 0,7% faţă de anul anterior, potrivit Biroului de Statistică a Muncii, scăderea de 8,3% a preţului benzinei compensând creşterea de 9,4% a preţurilor la fructe şi legume.

La nivel național, inflația a scăzut la 2,7% în noiembrie, faţă de un vârf de peste 9% în 2022. Totuși, indicatorul ascunde creșteri semnificative ale prețurilor la alimente precum carnea de vită, cafeaua sau sucul de portocale, care au înregistrat majorări de două cifre. În paralel, boom-ul investiţiilor în inteligenţă artificială a pus presiune pe reţeaua energetică, ducând la o creştere anuală de 6,9% a preţurilor la electricitate în SUA, cea mai mare din aprilie 2023.

Majoritatea celor intervievaţi spun că încă îl consideră pe Biden responsabil pentru inflaţie şi văd scăderea recentă a preţului carburanţilor drept un semn pozitiv sub administraţia Trump. Jumătate afirmă că se confruntă cu dificultăţi financiare, printre care un veteran al marinei, o persoană cu dizabilităţi şi mai mulţi pensionari care trăiesc din pensii de securitate socială.

Posibile schimbări de vot

Patru dintre respondenţi au declarat că ar putea lua în calcul votul pentru democraţi anul viitor dacă inflaţia şi condiţiile economice nu se îmbunătăţesc. Doisprezece au spus că vor rămâne fideli republicanilor, iar trei au evitat să-şi dezvăluie intenţiile de vot.

Bob Benjamin, fost muncitor în industria auto, a venit la banca de alimente pentru a lua produse pentru nepoţii săi adulţi, care se luptă cu costurile ridicate ale alimentelor, chiriei, asigurărilor medicale şi auto. Deşi l-a votat pe Trump în 2024, Benjamin spune că decizia sa din 2026 va depinde de evoluţia economică.

„Probabil voi vota în funcţie de cum merg lucrurile. Dacă se vede că ieşim din groapă, îi mai dau doi ani. Dar dacă lucrurile încep să se înrăutăţească, poate e nevoie de o schimbare”, a spus el.

Ce spun economiștii

Economiştii afirmă că un preşedinte are puţine instrumente pentru a reduce rapid preţurile şi avertizează că tarifele impuse de Trump cresc costurile importurilor, care sunt transferate consumatorilor. Trump nu a explicat concret cum va reduce preţurile, indicând însă reducerile de taxe aprobate de Congres, care vor intra în vigoare în ianuarie. Casa Albă spune că Trump va merge în campanie în 2026 pentru a promova beneficiile economice ale politicilor sale.

Democrații pregătesc contraofensiva

Democraţii intenţionează să transforme creşterea preţurilor într-o temă centrală a campaniei din 2026, considerând că Trump este vulnerabil, mai ales după ce a catalogat problema „accesibilităţii” drept „o păcăleală” democrată. Strategii republicani se tem că astfel de declaraţii l-ar putea face să pară deconectat de realitatea alegătorilor.

În ciuda acestui fapt, majoritatea celor intervievaţi nu erau la curent cu declaraţiile lui Trump, iar doar câţiva au fost de acord cu afirmaţia că economia este în plin avânt şi inflaţia sub control.

Divergențe și dezamăgiri

Un alegător, Darryl Kalich, tehnician șomer și fost militar, a declarat că regretă votul acordat lui Trump, fiind nemulţumit de accentul pus pe politica externă. El spune că liderii ambelor partide sunt rupţi de problemele reale ale americanilor şi nu ştie încă cum va vota.

Democraţii din Michigan au început deja să îl asocieze pe candidatul republican la Senat, Mike Rogers, cu Trump, promovându-l sub eticheta „Price Hike Mike”.

Mallory McMorrow, candidată într-o competiţie internă democrată, a declarat că, dacă va obţine nominalizarea, va face din criticarea preţurilor ridicate un punct central al campaniei sale.

Rogers a respins acuzaţiile, afirmând că provine dintr-un mediu muncitoresc şi că tarifele lui Trump vor readuce locuri de muncă bine plătite în industrie şi vor creşte salariile peste rata inflaţiei.

Divizarea politică accentuată continuă să influenţeze percepţiile alegătorilor asupra politicilor economice, într-un climat în care loialitatea faţă de partid cântăreşte adesea mai mult decât datele economice concrete.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













