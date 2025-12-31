„Meniul zilei” cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare

Ce părea o livrare obișnuită de prânz s-a transformat într-o intervenție a jandarmilor: într-o geantă pentru livrare de mâncăruri nu se aflau alimente, ci materiale pirotehnice din categorii interzise de lege.

Incidentul a avut loc miercuri, în zona unui centru comercial din București, unde jandarmii aflați în misiune au devenit suspicioși după ce au auzit o discuție neobișnuită, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Române.

Replica unui comerciant -„Am doi pe bancă care așteaptă. Merg să le aduc!” - le-a atras atenția forțelor de ordine.

La scurt timp, persoana care transporta geanta a fost prinsă chiar în momentul în care se întorcea cu aceasta.

În urma verificărilor, jandarmii au descoperit că, în locul mâncării, geanta conținea mai multe articole pirotehnice din categorii interzise de legislația în vigoare.

Jandarmeria Română subliniază că persoana implicată nu era livrator de mâncare, ci folosea doar o geantă de livrare pentru a transporta materialele pirotehnice.

În final, aceștia au transmis și un avertisment:

„Vă reamintim că materialele pirotehnice nu înseamnă distracție. Ele reprezintă un risc real și un pericol pentru sănătate voastră și a celor din jur.”

