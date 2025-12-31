„Meniul zilei” cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare

Stiri actuale
31-12-2025 | 14:47
×
Codul embed a fost copiat

Ce părea o livrare obișnuită de prânz s-a transformat într-o intervenție a jandarmilor: într-o geantă pentru livrare de mâncăruri nu se aflau alimente, ci materiale pirotehnice din categorii interzise de lege.

autor
Claudia Alionescu,  Daniel Nițoiu

Incidentul a avut loc miercuri, în zona unui centru comercial din București, unde jandarmii aflați în misiune au devenit suspicioși după ce au auzit o discuție neobișnuită, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Române.

Replica unui comerciant -„Am doi pe bancă care așteaptă. Merg să le aduc!” - le-a atras atenția forțelor de ordine.

La scurt timp, persoana care transporta geanta a fost prinsă chiar în momentul în care se întorcea cu aceasta.

În urma verificărilor, jandarmii au descoperit că, în locul mâncării, geanta conținea mai multe articole pirotehnice din categorii interzise de legislația în vigoare.

Citește și
politie romania
Captură uriașă de articole pirotehnice la Târgoviște. Sute de kilograme de artificii confiscate de polițiști

Jandarmeria Română subliniază că persoana implicată nu era livrator de mâncare, ci folosea doar o geantă de livrare pentru a transporta materialele pirotehnice.

În final, aceștia au transmis și un avertisment:

„Vă reamintim că materialele pirotehnice nu înseamnă distracție. Ele reprezintă un risc real și un pericol pentru sănătate voastră și a celor din jur.”

Topul momentelor virale din 2025. Oameni salvați la limită, animale haioase și întâmplări care au făcut internetul să râdă

Sursa: StirilePROTV

Etichete: jandarmi, artificii, ilegalitati, vanzator,

Dată publicare: 31-12-2025 14:46

Articol recomandat de sport.ro
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
Citește și...
Românii care folosesc de Revelion petarde și artificii interzise riscă închisoarea
Stiri actuale
Românii care folosesc de Revelion petarde și artificii interzise riscă închisoarea

Peste 800 de români s-au ales în această perioadă cu dosare penale pentru că au fost prinși când vindeau articole pirotehnice interzise.

Captură uriașă de articole pirotehnice la Târgoviște. Sute de kilograme de artificii confiscate de polițiști
Stiri actuale
Captură uriașă de articole pirotehnice la Târgoviște. Sute de kilograme de artificii confiscate de polițiști

Aproape 350 de kilograme de articole pirotehnice au fost indisponibilizate duminică la o percheziţie domiciliară efectuată în municipiul Târgovişte.

Recomandări
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”
Stiri Economice
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”

Valentin Tătaru, economist-șef al ING România avertizează că România se confruntă cu o problemă veche, amplificată în ultimii ani: un dezechilibru structural între cheltuielile statului și veniturile încasate.

Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”
Stiri externe
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”

Preşedinta Republicii Moldova a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres.

Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie
Stiri Sociale
Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie

Transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie, oricât de surprinzător ar suna asta. Și există trei argumente în favoarea acestei aserțiuni: programul de funcționare non-stop, servicii predictibile și prețuri mult mai mici.

 

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28