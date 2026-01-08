„Mâncați alimente adevărate”: Casa Albă schimbă ghidurile nutriționale și declară război produselor ultraprocesate

08-01-2026 | 11:11
Donald Trump
Administraţia Trump "declară război" produselor ultraprocesate şi zaharurilor adăugate în alimente, încurajându-i pe americani să privilegieze "mâncărurile adevărate", precum fructele şi legumele, dar şi carnea roşie. 

Vlad Dobrea

"Astăzi, guvernul nostru declară război împotriva zaharurilor adăugate. Alimentele ultraprocesate, pline de aditivi, zaharuri adăugate şi sare, dăunează sănătăţii şi ar trebui evitate. Mesajul meu (...) este clar: mâncaţi alimente adevărate", a îndemnat secretarul american pentru Sănătate, Robert Kennedy Jr., de la Casa Albă.

Personalitate de marcă a mişcării care doreşte "să facă America din nou sănătoasă" ("Make America Healthy Again" - MAHA), secretarul american, care a bulversat totodată politica de vaccinare din Statele Unite după ce şi-a preluat mandatul, a făcut din lupta împotriva alimentaţiei nesănătoase una dintre priorităţile sale, într-o ţară afectată de obezitate şi diabet.

"Mai multe proteine, mai multe produse lactate, mai multe grăsimi bune, mai multe cereale integrale, mai multe fructe şi legume", a rezumat secretarul pentru Agricultură, Brooke Rollins.

În aceste noi recomandări, actualizate la fiecare cinci ani, autorităţile americane îndeamnă la evitarea consumului de produse ultraprocesate şi bogate în zaharuri adăugate, precum alimentele gata preparate, chipsurile, prăjiturile industriale, sucurile carbogazoase şi băuturile energizante, favorizând produsele preparate în casă.

În privinţa proteinelor, în timp ce precedenta versiune de ghid nutriţional punea accentul mai ales pe "cărnuri slabe", noua foaie de parcurs recomandă consumul "unei varietăţi de proteine de origine animală, ouă, carne de pasăre, fructe de mare şi carne roşie, dar şi de origine vegetală, precum fasole, mazăre, linte, nuci, seminţe şi soia". Noul set de recomandări îi invită pe americani, de asemenea, să favorizeze alte metode de gătit - fript, grătar, la tigaie - în locul prăjirii.

Totodată, americanii sunt încurajaţi să consume "fructe şi legume întregi".

Aceste recomandări ridică totuşi întrebări despre accesibilităţile de natură financiară.

"Guvernul Trump lucrează pentru ca toate familiile să aibă mijloacele necesare", au dat asigurări oficialii americani în introducerea noului set de recomandări alimentare.

"O masă care include carne de porc, ouă, brânză sau lapte integral, roşii, fructe şi legume proaspete sau congelate, pâine integrală sau tortilla de porumb, poate costa astăzi în jur de 3 dolari", a spus secretarul pentru Agricultură.

Atacarea problemei reprezentate de alimentele ultraprocesate este "o recomandare foarte fermă" pe care Marion Nestle, o profesoară de nutriţie la Universitatea New York, "o susţine fără rezerve".

Însă locul important acordat proteinelor de origine animală şi produselor lactate integrale în schema recomandată este "contradictoriu şi ideologic", a declarat ea.

Potrivit profesoarei americane, de aceste noi recomandări vor beneficia industria cărnurilor şi cea a produselor lactate.

Datele naţionale publicate în vara acestui an au stabilit că mai mult de jumătate din aporturile calorice ale americanilor au provenit din alimente ultraprocesate în perioada 2021 - 2023, reprezentând un nivel maxim atins la nivel global.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 08-01-2026 11:11

