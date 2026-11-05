Aeronava a aterizat în siguranţă, iar cei 182 de pasageri şi membrii echipajului au fost debarcaţi. Specialiştii SRI au verificat aeronava şi au stabilit că ameninţarea nu se confirmă.

Echipa de specialişti a SRI a verificat aeronava.

”Ameninţarea nu se confirmă”, au transmis reprezentanţii SRI.

Aceştia nu au găsit la bord niciun element pirotehnic.

Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au transmis că traficul aerian se desfăşoară în siguranţă, fără probleme, conform planului de zbor.

”Cursa WMT3064 Milano - Bucureşti a aterizat în siguranţă la 11.08 pe Aeroportul Henri Coandă. La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituţiile statului”, a mai precizat sursa citată.

”Turnul de control al Aeroportuluii Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost anunţat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o ameninţare cu bombă”, anunţă, joi, SRI.

La nivelul Aeroportului Henri Coandă s-a instituit celula de criză.

SRI precizează că cei 182 de pasageri şi 7 membri ai echipajului vor fi debarcaţi şi introduşi în terminal, iar la faţa locului se vor derula procedurile specifice în această situaţie.

Reacția Wizz Air

Wizz Air a confirmat anterior că zborul Milano Malpensa – București Otopeni a fost vizat de o amenințare cu bombă. Aeronava a aterizat în siguranță, fără a fi necesară devierea, iar în prezent se află la sol.

Compania colaborează cu autoritățile și a precizat că siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea principală, potrivit companiei aeriene.

Val de alerte cu bombă în Europa

Patru avioane au aterizat joi pe Aeroportul Václav Havel din Praga, după ce au fost primite amenințări potrivit cărora la bordul acestora s-ar afla dispozitive explozive.

Amenințările sunt cel mai probabil false, însă autoritățile tratează situația cu maximă seriozitate, potrivit poliției, relatează tn.nova.cz.

În urma verificărilor aeronavelor, nu a fost descoperit niciun pericol.

O altă ameninţare cu bombă a obligat un avion Airbus A320 care se îndrepta de această dată spre Roma să aterizeze la baza aeriană militară Evreux din Franţa, a anunţat joi ministrul francez al apărării Sebastien Lecornu, citat de Reuters şi AFP, relatează Agerpres.

Trei curse aeriene din sau către Italia au fost nevoite să îşi modifice traseele joi, în urma unor alerte privind prezenţa unor bombe la bordul aeronavelor, transmite ANSA.

Într-un alt incident, o cursă WizzAir de la Helsinki către aeroportul Fiumicino din Roma a fost escortată de avioane de vânătoare italiene în urma unei alerte anonime privind prezenţa unui dispozitiv exploziv la bord.

Conform site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, o aeronavă a companiei Aer Lingus a decolat de la Dublin, iar la un moment dat a anunţat o urgenţă şi a început să zboare în jurul aeroportului militar din Evreux din nord-vestul Franţei.

Incidentul a fost cel mai recent dintr-o serie; marţi, şapte curse aeriene şi o navă de croazieră din Europa au primit ameninţări cu bombe care au provocat perturbări pe aeroporturi, deşi nu a fost găsit niciun dispozitiv exploziv.

Printre altele, au fost vizate de alarmele false patru curse ale companiei irlandeze Ryanair - una de la Manchester (Anglia) către Murcia (Spania), una de la Lisabona la Roma, una de la Dublin către aceeaşi destinaţie şi una de la Dublin către Sofia. Au mai primit alarme două avioane care se îndreptau spre Varşovia - una a companiei scandinave SAS, decolată de la Copenhaga, şi alta a liniei aeriene poloneze LOT, cu plecare de la aeroportul londonez Heathrows, precum şi o cursă Bergamo (Italia) - Sofia a WizzAir.

Luni, o aeronavă a WizzAir care se îndrepta de la Luton (Anglia) către Sofia a fost nevoit să aterizeze de urgenţă la Budapesta, sub escorta a două avioane de vânătoare ungare, din acelaşi motiv.Serviciile de informaţii franceze nu au dat joi dimineaţa alte detalii care să lege zborul Aer Lingus de seria menţionată.