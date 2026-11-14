Descoperirea de la fabrica de etanol a declanșat o evacuare obligatorie pe o rază de o milă, care cuprindea secțiuni din Peoria și din municipalitatea vecină East Peoria. „Este real – este un lucru real. Știm că este o amenințare reală. Știm că este o bombă”, a declarat primarul din Peoria, Rita Ali, transmite The Guardian.

Șeful poliției din Peoria, Brad Dixon, a declarat sâmbătă dimineață că tehnicienii au neutralizat obiectul în cauză. Dar Dixon a cerut răbdare publicului în timp ce anchetatorii căutau alte dispozitive explozive în uzină. „Nu știm dacă mai există alte dispozitive”, a spus Ali.

Ryan Presley, din FBI, a declarat că agenții îi vor urmări „fără să contenească” pe cei responsabili și îi vor „aduce în fața justiției”.

Vineri, în jurul orei 19:05, poliția din Peoria a anunțat că anchetează o amenințare cu bombă la BioUrja Renewables și a îndemnat pe toți cei care locuiesc sau lucrează în raza de o milă să evacueze până la noi ordine. Școala Manual Academy a fost oferită ca adăpost temporar.

Guvernul municipal din East Peoria a confirmat că zona de evacuare se extinde și în partea sa de oraș. Senatorul statal Dave Koehler a declarat: „Aceasta nu este o farsă. Acest lucru a depășit acel stadiu... Este serios. Este serios.”

Incidentul a avut loc într-o zi deosebit de haotică în SUA, marcată de o oprire națională la sol a zborurilor, ordonată de FAA, timp de aproximativ patru ore, care a anulat sau întârziat peste 11.000 de zboruri. De asemenea, un tanc petrolier a lovit vineri după-amiază o navă de croazieră acostată pe fluviul Mississippi, în New Orleans. Pasagerii au fost salvați din apă după ce nava s-a răsturnat, iar peste 30 de persoane au fost rănite, fără victime.