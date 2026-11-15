Sistemul aviatic îşi revine treptat după o întrerupere a zborurilor la nivel naţional, pe care oficialii au atribuit-o unor lucrări de întreţinere de rutină care au mers prost, scrie Reuters, citată de News.ro.

Până la ora 21:35 ET (02:35 GMT), companiile aeriene anulaseră, sâmbătă, peste 6.400 de zboruri în SUA şi întârziaseră peste 8.000, potrivit site-ului de aviaţie FlightAware. Aceasta a urmat după ce, vineri, fuseseră anulate aproximativ 9.200 de zboruri şi întârziate 7.500, după ce FAA a ordonat o suspendare a zborurilor la nivel naţional din cauza întreruperilor în comunicaţiile traficului aerian. FlightAware a precizat că 875 de zboruri programate pentru duminică fuseseră deja anulate.

Şeful Administraţiei Federale a Aviaţiei, Bryan Bedford, a declarat, sâmbătă, că se aşteaptă ca operaţiunile companiilor aeriene să revină în mare parte la normal până duminică seara. De asemenea, el şi-a cerut scuze pentru perturbări, adăugând că sistemul rămâne stabil.

FAA a emis, vineri, o suspendare a zborurilor la nivel naţional, care a blocat aproape toate decolările timp de aproape cinci ore. A fost cea mai lungă suspendare naţională a traficului aerian de la atacurile din 11 septembrie 2001 şi una dintre cele mai dezastruoase zile din istoria transportului aerian american.

Problema a determinat Casa Albă să convoace, vineri, o şedinţă de urgenţă în Camera de criză, iar agenţiile federale să se mobilizeze pentru a stabili dacă a fost vorba de un atac cibernetic. Însă problema a fost atribuită instalării de către L3Harris, contractor al FAA, a cel puţin unui router nou într-o unitate situată la distanţă, a declarat, sâmbătă, secretarul Transporturilor, Sean Duffy.

„Lucrăm pentru a stabili dacă a fost vorba de incompetenţă, adică dacă a fost o eroare a utilizatorului sau a instalatorului de la L3Harris, sau dacă au instalat un router defect? Nu am stabilit încă care a fost cauza defecţiunii”, a declarat Duffy, în cadrul unei conferinţe de presă.

Professional Aviation Safety Specialists, un sindicat care reprezintă angajaţii din domeniul siguranţei din cadrul FAA, a afirmat că problema s-a limitat la două routere care au fost actualizate vineri. Un oficial a declarat pentru Reuters că se crede că routerele se aflau în Arkansas şi Texas.

Un oficial al FAA a declarat că agenţia a efectuat o evaluare de siguranţă înainte de începerea lucrărilor. Sindicatul a precizat că tehnicienii reprezentaţi de PASS nu au fost implicaţi în actualizările care au dus la suspendarea zborurilor.

L3Harris a declarat că a tratat problema cu seriozitate şi că sprijină FAA în cadrul anchetei sale. Acţiunile sale au înregistrat o scădere de aproximativ 4% la tranzacţiile după închiderea bursei, vineri.

Care ar fi fost cauza opririi zborurilor în SUA

Oprirea zborurilor la nivel naţional în SUA a fost cauzată de o problemă apărută în urma trecerii de la un cablu de cupru la fibră optică, în timpul înlocuirii unui router. Routerul care era în curs de înlocuire a început apoi să trimită un flux excesiv de date către alte routere, supraîncărcând sistemul. Au fost înregistrate 1.000 de încercări de conectare la fiecare patru-cinci secunde, a explicat sâmbătă secretarul Transporturilor, Sean Duffy, relatează BBC.

Duffy a declarat într-o conferinţă de presă că guvernul încearcă să afle dacă problema a fost cauzată de „incompetenţa” companiei care a efectuat modernizarea sau de echipamente defecte. Lucrările de întreţinere pentru trecerea de la cabluri de cupru la fibră optică erau efectuate de contractorul L3Harris, o companie furnizoare de tehnologie.

Guvernul SUA nu crede că a fost vorba de un atac cibernetic, deşi ancheta este încă în curs, a spus Duffy.

Suspendarea zborurilor, vineri, a fost cel mai îndelungat incident de acest gen de la atacurile din 11 septembrie 2001 asupra SUA, iar perturbarea se preconizează că va dura câteva zile.

SUA au „un sistem de telecomunicaţii incredibil de vechi”, a declarat Duffy. „Cablul era atât de vechi încât urma să fie scos din uz”, a spus el.

Secretarul Transporturilor a explicat că un router la care se lucra a început să inunde cu date alte sisteme de control al traficului aerian şi a creat probleme de comunicare cu avioanele, ceea ce a determinat guvernul să închidă spaţiul aerian din motive de siguranţă.

Bryan Bedford, care conduce Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA), a declarat în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă: „Nu vedem nicio dovadă a vreunei acţiuni răuvoitoare şi nicio dovadă legată de inteligenţa artificială”.

Sâmbătă, compania L3Harris a declarat că finalizase peste 70% din lucrările de modernizare a infrastructurii de comunicaţii înainte de închiderea spaţiului aerian. „Sprijinim FAA în ancheta sa pentru a înţelege condiţiile care au dus la suspendarea zborurilor din 13 noiembrie”, a afirmat compania într-un comunicat. „L3Harris ia în serios suspendarea zborurilor la nivel naţional şi impactul acesteia asupra călătorilor, companiilor aeriene şi operaţiunilor de trafic aerian”, a mai transmis compania.

Niciun zbor nu a avut voie să decoleze de pe teritoriul continental al SUA timp de peste patru ore, începând de vineri, de la ora 15:54 EST (21:54, ora României).

Peste 3.500 de zboruri au fost anulate şi peste 2.000 au înregistrat întârzieri în SUA şi sâmbătă, potrivit site-ului de monitorizare FlightAware, pe măsură ce perturbările în lanţ au continuat.

În unele cazuri, pasagerii au rămas blocaţi în avioane pe pistă, fără a putea decola sau reveni la porţile de îmbarcare. Unor zboruri internaţionale li s-a permis să plece de pe aeroporturile din SUA, într-un efort evident de a elibera spaţiu.

Duffy a avertizat că o problemă similară ar putea apărea din nou, dacă Congresul SUA nu va aproba modernizarea infrastructurii de control al traficului aerian.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a solicitat 30,1 miliarde de dolari pentru aceste modernizări. Ambele camere ale Congresului sunt controlate în prezent de Partidul Republican.

Fostul administrator al TSA, John Pistole, a declarat pentru BBC că „faptul că au reuşit să repună sistemul în funcţiune în patru ore şi jumătate este o veste bună – arată rezilienţa sistemului –, dar cine poate spune că nu se va întâmpla din nou mâine?”

O întrerupere masivă, de aproape cinci ore, a sistemului aviatic american, care a perturbat peste 20.000 de zboruri începând de vineri, ar putea fi cauzată de un singur router instalat de contractorul guvernamental L3Harris, au declarat sâmbătă oficiali guvernamentali.

Incidentul este cel mai recent exemplu al problemelor provocate de sistemul de telecomunicaţii învechit al controlului traficului aerian din SUA şi al dificultăţilor întâmpinate în înlocuirea sistemelor, menţinând în acelaşi timp funcţionale vechile sisteme de comunicaţii.

Sistemele de telecomunicaţii ale FAA au suferit defecţiuni în ultimii ani din cauza unor tăieri eronate ale fibrelor optice, a ştergerii accidentale a fişierelor şi a unui miros chimic puternic provocat de o componentă topită. Sistemul va continua să se defecteze până când va fi modernizat corespunzător, au afirmat oficialii.

„Acesta a fost un sistem al FAA care nu a fost la înălţimea situaţiei”, a declarat sâmbătă secretarul Transporturilor, Sean Duffy.

Centre de comunicaţii supraîncărcate

Duffy a spus că problemele au început vineri după-amiază, când centrele de control al traficului aerian au înregistrat instabilitate în sistemele radar şi de comunicaţii. Problema cu routerele a dus la supraîncărcarea cu date a altor centre de comunicaţii, au declarat oficialii.

„Am avut peste 1.000 de încercări de conectare la fiecare patru-cinci secunde, iar acest lucru ne-a creat probleme în comunicarea cu avioanele şi a provocat, de asemenea, unele perturbări la radarul nostru”, a adăugat Duffy.

Problema a afectat comunicaţiile la 17 dintre cele 22 de centre de control de rută ale FAA, care controlează aeronavele în timpul etapei de croazieră a unui zbor. Bedford a spus că FAA a ordonat suspendarea decolărilor în cazul în care un centru ar fi pierdut toate comunicaţiile. „Nicio instalaţie nu a rămas fără comunicaţii. Nu s-a pierdut nimic complet”, a adăugat Bedford.

FAA a declarat că efectuează teste suplimentare împreună cu L3Harris pentru a vedea dacă există riscuri suplimentare.

Delta Air Lines, United Airlines şi American Airlines au anulat toate aproximativ 25% din zborurile lor sâmbătă, în timp ce JetBlue a anulat aproape 45%. Companiile aeriene au emis derogări de călătorie care permit pasagerilor să-şi reprogrameze zborurile pentru date ulterioare fără costuri suplimentare.

Deşi FAA a ridicat interdicţia de decolare vineri seara, perturbările pentru pasageri erau departe de a se fi încheiat, zeci de mii de persoane rămânând blocate în aeroporturi. Companiile aeriene încercau să-şi aducă echipajele de zbor şi restul personalului la posturi pentru a relua zborurile.

Perturbările au blocat, vineri, câteva echipe de fotbal american universitar înaintea meciurilor programate pentru sâmbătă.

Se solicită fonduri pentru modernizarea sistemului

Perturbările de vineri reprezintă cel mai recent şi mai dramatic semn al suprasolicitării sistemului american de control al traficului aerian, afectat de tehnologie învechită, probleme de echipamente şi comunicaţii, precum şi de o lipsă de câteva mii de controlori.

Vineri, Duffy a solicitat o finanţare de 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemelor de control al traficului aerian, sumă mai mare decât cererea sa anterioară de 30 de miliarde de dolari, după ce Congresul a aprobat 12,5 miliarde de dolari anul trecut.

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a declarat, sâmbătă, pentru Fox News că susţine aprobarea unor fonduri suplimentare pentru traficul aerian în acest an. Republicanii lui Johnson controlează Congresul până anul viitor, când democraţii vor prelua controlul datorită câştigurilor obţinute la alegerile intermediare din 3 noiembrie.

Rick Larsen şi Andre Carson, democraţi desemnaţi să preia anul viitor preşedinţia Comisiei pentru Transporturi şi Infrastructură a Camerei Reprezentanţilor, respectiv a subcomisiei pentru aviaţie, au afirmat, sâmbătă, într-o declaraţie comună, că comisiile lor „vor trage la răspundere administraţia pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru a se asigura că acest haos nu se va repeta”.

De la primirea sumei de 12,5 miliarde de dolari anul trecut, Departamentul Transporturilor a atribuit contracte în valoare de 4,3 miliarde de dolari, dar a cheltuit doar 1 miliard de dolari, au afirmat Larsen şi Carson.