Anunțul făcut de Distrigaz la 3 zile de la explozia blocului din Rahova, privind alimentarea cu gaze în zonă

Distrigaz Sud Reţele anunţă că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, sectorul 5 al Capitalei, pentru peste 1.000 de clienţi casnici.

Sursa citată prcizează că la anumite imobile de pe strada Vicina şi de pe Calea Rahovei reluarea alimentării se va face doar după finalizarea cercetărilor în cazul deflagraţiei.

Compania a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici în urma exploziei puternice din 17 octombrie, produsă în zona Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei şi soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, din care trei în stare foarte gravă.

În data de 19 octombrie 2025, Distrigaz Sud Reţele a înaintat Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti şi Prefecturii Capitalei o adresă prin care solicita restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată.

Astfel, conform Hotărârii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, Distrigaz Sud Reţele a primit aprobarea să reia alimentarea cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina. Potrivit sursei citate, excepţie fac imobilele de pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A.

Imobilele la care se va amâna realimentarea cu gaze naturale

Distrigaz Sud precizează că la imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei.

Blocul a fost grav afectat, fiind pusă în discuţie demolarea acestuia.

Au mai fost afectate un bloc din imediata apropiere şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

Donează și tu pentru a-i ajuta pe cei care au rămas pe drumuri!

►Ajută-i pe cei care au pierdut totul în explozia din Rahova. Printre cei rămași fără casă se află și Dana Ispas, cadru didactic la Școala 280 din București. Deși ea și fiica ei au scăpat cu viață, au pierdut totul – locuința, hainele, actele, amintirile unei vieți.

Cei care vor să le fie alături în aceste momente grele pot face donații în contul RO57BTRLRONCRT0P71471501, deschis pe numele Ispas Daniela Ileana.

►Ajut-o pe Alexandra Neagu, fata de 17 ani rănită în explozia din Rahova. Explozia care a zguduit blocul din Rahova a schimbat viețile a zeci de familii. Printre cei grav afectați este Alexandra Neagu, o tânără de 17 ani care dormea în camera ei când s-a produs deflagrația. Podeaua s-a prăbușit, iar ea a căzut două etaje în gol. A fost operată de urgență și se află acum la terapie intensivă, conștientă, dar în stare fragilă.

Familia Alexandrei a pierdut totul – casa, bunurile, stabilitatea. Singurul lor gând acum este ca fata lor să se facă bine. Cei care vor să îi ajute pot face donații în contul RO48INGB0000999909044521, deschis pe numele Marilena Neagu.

