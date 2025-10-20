Anunțul făcut de Distrigaz la 3 zile de la explozia blocului din Rahova, privind alimentarea cu gaze în zonă

Stiri actuale
20-10-2025 | 11:04
explozie, bloc, rahova
Inquam Photos / Pană Tudor

Distrigaz Sud Reţele anunţă că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, sectorul 5 al Capitalei, pentru peste 1.000 de clienţi casnici.

autor
Claudia Alionescu

Sursa citată prcizează că la anumite imobile de pe strada Vicina şi de pe Calea Rahovei reluarea alimentării se va face doar după finalizarea cercetărilor în cazul deflagraţiei.

Compania a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici în urma exploziei puternice din 17 octombrie, produsă în zona Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei şi soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, din care trei în stare foarte gravă.

În data de 19 octombrie 2025, Distrigaz Sud Reţele a înaintat Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti şi Prefecturii Capitalei o adresă prin care solicita restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată.

Astfel, conform Hotărârii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, Distrigaz Sud Reţele a primit aprobarea să reia alimentarea cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina. Potrivit sursei citate, excepţie fac imobilele de pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A.

Citește și
bloc explozie rahova
Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat

Imobilele la care se va amâna realimentarea cu gaze naturale

Distrigaz Sud precizează că la imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei.

Blocul a fost grav afectat, fiind pusă în discuţie demolarea acestuia.

Au mai fost afectate un bloc din imediata apropiere şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

Donează și tu pentru a-i ajuta pe cei care au rămas pe drumuri!

►Ajută-i pe cei care au pierdut totul în explozia din Rahova. Printre cei rămași fără casă se află și Dana Ispas, cadru didactic la Școala 280 din București. Deși ea și fiica ei au scăpat cu viață, au pierdut totul – locuința, hainele, actele, amintirile unei vieți.

Cei care vor să le fie alături în aceste momente grele pot face donații în contul RO57BTRLRONCRT0P71471501, deschis pe numele Ispas Daniela Ileana.

►Ajut-o pe Alexandra Neagu, fata de 17 ani rănită în explozia din Rahova. Explozia care a zguduit blocul din Rahova a schimbat viețile a zeci de familii. Printre cei grav afectați este Alexandra Neagu, o tânără de 17 ani care dormea în camera ei când s-a produs deflagrația. Podeaua s-a prăbușit, iar ea a căzut două etaje în gol. A fost operată de urgență și se află acum la terapie intensivă, conștientă, dar în stare fragilă.

Familia Alexandrei a pierdut totul – casa, bunurile, stabilitatea. Singurul lor gând acum este ca fata lor să se facă bine. Cei care vor să îi ajute pot face donații în contul RO48INGB0000999909044521, deschis pe numele Marilena Neagu.

Vaccinare fără ac, fără durere. Metoda care ușurează imunizarea copiilor și adulților cu fobie de ace

Sursa: StirilePROTV

Etichete: gaz, explozie, alimentare, rahova, Distrigaz, blocuri,

Dată publicare: 20-10-2025 10:19

Articol recomandat de sport.ro
S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna în vestiarul Rapidului
S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna în vestiarul Rapidului
Citește și...
Prefectura Capitalei: Distrigaz reia alimentarea cu gaz la blocurile din zona exploziei din Rahova
Stiri actuale
Prefectura Capitalei: Distrigaz reia alimentarea cu gaz la blocurile din zona exploziei din Rahova

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, duminică seară, ca Distrigaz să realimenteze cu gaz blocurile din zonă, unde furnizarea fusese oprită temporar, a anunţat prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat
Stiri actuale
Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat

Blocul din Rahova, unde a avut loc explozia catastrofală de vineri, e condamnat. Este concluzia Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, reunit, sâmbătă seară, în ședință.

Bujduveanu: „Oamenii afectați de explozia din Rahova vor primi ajutor financiar și locuințe de la Primăria Capitalei”
Stiri actuale
Bujduveanu: „Oamenii afectați de explozia din Rahova vor primi ajutor financiar și locuințe de la Primăria Capitalei”

Oamenii afectați de explozia produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 se pot reloca cu chirie sau în locuințe puse la dispoziție de autorități.

Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare
Stiri actuale
Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Identitatea a două dintre cele trei victime decedate în explozie trebuie confirmată cu ajutorul probelor ADN, spun anchetatorii.

Raport ISC: Blocul afectat de explozia din Rahova va fi distrus. Prezintă risc ridicat pentru locatari. DOCUMENT
Stiri actuale
Raport ISC: Blocul afectat de explozia din Rahova va fi distrus. Prezintă risc ridicat pentru locatari. DOCUMENT

Blocul de opt etaje afectat de explozia din Rahova va dfi demolat, s-a decis în ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, la sediul Primăriei Municipiului București.

Recomandări
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
iBani
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament

Săptămâna trecută a fost votată în Parlament legea privind plata pensiilor private, după ce proiectul inițial a suferit câteva modificări. De pildă, bolnavii oncologici vor putea retrage întreaga sumă acumulată în contul de pilon 2.

Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări
Stiri Justitie
Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Curtea Constituţională a României discută luni sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

„Ceartă cu țipete” între Trump și Zelenski. Liderul SUA a înjurat și a aruncat hărțile frontului: „Acceptă sau vă distruge”
Stiri externe
„Ceartă cu țipete” între Trump și Zelenski. Liderul SUA a înjurat și a aruncat hărțile frontului: „Acceptă sau vă distruge”

Întâlnirea recentă de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski s-a transformat într-o „ceartă cu țipete”, în care liderul SUA a înjurat și a aruncat hărțile frontului ucrainean, anunță Financial Times (FT).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Octombrie 2025

29:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Rezervații pentru combinații

44:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 20

44:06

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28