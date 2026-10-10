Conform sursei citate, s-a declanşat mecanismul "Alertă răpire copil" şi s-a constituit o celulă de criză.

"La data de 9 octombrie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu au fost sesizaţi de către un bărbat, cu privire la dispariţia unei minore, respectiv Tănase-Petre Angela, în vârstă de 12 ani, din comuna Poroschia, judeţul Teleorman. În jurul orei 16:45, sesizarea a fost transmisă către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, iar din cercetări a reieşit faptul că, la data sus-menţionată, în jurul orei 12:50, în timp ce minora se afla pe stradă, în comuna Poroschia, judeţul Teleorman, aceasta ar fi fost urcată într-un autoturism, împotriva voinţei sale, de către trei persoane, după care s-ar fi deplasat în direcţia Alexandria", precizează IPJ Teleorman.

Imediat, autoturismul a fost dat în atenţie, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliţie, pentru efectuarea verificărilor.

"Poliţiştii au identificat unul dintre bărbaţii care s-ar fi aflat în autoturismul respectiv, desfăşurând în continuare activităţi specifice pentru depistarea minorei şi identificarea şi tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate", anunţă IPJ Teleorman.

Poliţia face publice semnalmentele fetei: înălţime 1,65 m, ochi albaştri, faţă ovală, păr şaten. Vestimentaţie la momentul dispariţiei: tricou negru, fustă cu imprimeu maro, încălţăminte sport maro.

Cei care pot oferi date, care să conducă la depistarea minorei în cauză, sunt rugaţi să apeleze numărul unic de urgenţă 112.