Tinotenda Pudu a dispărut după ce a plecat pe jos din satul său, aflat în nordul țării, și a ajuns la aproximativ 49 de kilometri distanță, în Parcul Național Matusadona. În tot acest timp, copilul a înfruntat ploile puternice, s-a hrănit cu fructe sălbatice și a săpat gropi în albia unui râu secat pentru a găsi apă, potrivit CNN Brasil.

Băiatul a fost găsit în urma unei ample operațiuni de căutare, la care au participat militari, polițiști și localnici, potrivit unui reprezentant al Autorității pentru Parcuri și Faună Sălbatică din Zimbabwe.

Căutările au fost îngreunate de ploile abundente din nordul țării, care au făcut dificilă identificarea urmelor lăsate de copil. Echipele au descoperit însă câteva urme într-o zonă izolată a parcului, iar în dimineața următoare l-au găsit pe Tinotenda.

Mutsa Murombedzi, parlamentară din provincia Mashonaland West, unde se află parcul, a descris salvarea copilului drept „un adevărat miracol”. Potrivit acesteia, băiatul plecase departe de satul său, se rătăcise și ajunsese fără să-și dea seama în rezervația naturală, o zonă periculoasă din cauza animalelor sălbatice.

La un moment dat, băiatul a auzit o mașină și a încercat să ajungă la ea, însă nu a reușit. Ulterior, când echipa a revenit în zonă, militarii au observat urme proaspete de pași, pe care le-au urmărit până au ajuns la copil.

„Probabil că aceasta era ultima lui șansă de a fi salvat după cinci zile petrecute în sălbăticie”, a scris parlamentara.

Parcul Național Matusadona a fost cândva zona cu cea mai mare densitate de lei de pe continentul african, potrivit organizației non-profit African Parks. În prezent, aici trăiesc în continuare lei, dar și elefanți, zebre, hipopotami și bivoli.

Cum a reușit copilul să supraviețuiască cinci zile în sălbăticie

Potrivit unui comunicat al Autorității pentru Parcuri și Faună Sălbatică din Zimbabwe, băiatul ar fi parcurs aproximativ 49 de kilometri prin terenul accidentat al parcului, o zonă în care trăiesc numeroși lei, înainte de a ajunge în locul în care a fost găsit.

În cele cinci zile, Tinotenda s-a hrănit cu fructe sălbatice și a săpat gropi mici în albia unui râu secat pentru a ajunge la apa din subteran. Această metodă este folosită în mod obișnuit în regiunile afectate de secetă, au explicat reprezentanții autorității.

După ce a fost salvat, băiatul a primit îngrijiri medicale și sprijin pentru recuperarea psihologică. La cinci luni de la dispariție, parlamentara Mutsa Murombedzi l-a vizitat și a oferit noi detalii despre starea copilului.

Potrivit acesteia, cele cinci zile petrecute în sălbăticie i-au provocat și probleme digestive. Tinotenda nu mai putea mânca decât alimente moi, ușor de digerat.

„Pe drum, a întâlnit elefanți și bivoli și a auzit răgetele îndepărtate ale leilor. Fără încălțăminte, mâncare sau vreun mijloc de protecție, într-o zonă extrem de periculoasă, s-a bazat pe instinctele sale, a mâncat fructe și a săpat în pământ pentru a găsi apă”, a povestit parlamentara.