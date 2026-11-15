Incidentul a avut loc în localitatea Denée, din comuna Anhée, unde serviciile de urgență au intervenit după izbucnirea incendiului. Târgul de Crăciun a fost evacuat, iar accesul vizitatorilor a fost interzis, scrie Mirror.

Trei dintre persoanele rănite au suferit arsuri grave și au fost transportate la spital cu ajutorul unei ambulanțe aeriene. Celelalte două victime au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru leziuni mai ușoare.

Deși cauza incendiului nu a fost stabilită oficial, pompierii de la Dinaphi cred că ar fi vorba despre un accident, posibil provocat de explozia unei butelii de gaz.

Colonelul Marc Gilbert, din zona de intervenție de urgență Val de Sambre, a declarat: „Două chioșcuri au luat foc, dar pompierii din Val de Sambre au stins incendiul. Planul de intervenție medicală (PIM) nu a fost activat. Medicul echipei medicale de urgență se află la fața locului. Sunt trei persoane cu arsuri grave, iar un elicopter va sosi pentru a le transporta la unități specializate în tratarea arsurilor.”

Parchetul din Namur a fost sesizat și a început o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incendiul.

Primarul localității Anhée, Pierre Rondiat, a oferit detalii despre starea victimelor și pagubele provocate de flăcări: „Au fost identificate cinci persoane rănite. Două se află în stare critică; una a fost transportată cu elicopterul la un spital din Liège, iar a doua – lucru care urmează să fie confirmat – la spitalul militar din Neder-Over-Heembeek. O a treia persoană a suferit, de asemenea, arsuri, în timp ce celelalte două au suferit răni ușoare. Pompierii au reușit să stăpânească rapid incendiul. Două cabane au fost complet distruse de flăcări, iar alte două cabane învecinate au fost, de asemenea, avariate. Situația este acum pe deplin sub control. Târgul a fost evacuat și este acum închis. În urma consultării cu organizatorul și din respect pentru victime, târgul de Crăciun va rămâne închis duminica aceasta.”

Târgul de Crăciun din Maredsous și-a deschis porțile vineri și este organizat anual în incinta Abației Maredsous, o mănăstire benedictină din provincia belgiană Namur. Lăcașul este cunoscut și pentru producția de brânză și bere de mănăstire, începută după cel de-al Doilea Război Mondial.

Pe site-ul oficial, abația prezintă evenimentul și oferta pentru vizitatori: „În perioada Adventului, abația găzduiește un târg de Crăciun pe parcursul a cinci weekenduri. Târgul cuprinde peste 60 de chioșcuri care oferă o varietate de produse și numeroase activități pentru vizitatori. Ceea ce diferențiază această piață este angajamentul său față de calitate și autenticitate. Organizatorii pun accentul pe meșteșugul artizanal, selectând cu atenție comercianții care oferă produse autentice, realizate la nivel local.”